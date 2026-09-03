（马德里法新电）皇家马德里（Real Madrid）主帅莫里尼奥（Mourinho）证实，球会已经正式对后卫劳尔·阿森西奥（Raul Asencio）展开纪律处分程序。这名球员上个月因酒后驾驶被定罪。

23岁的阿森西奥在8月16日发生的事件中，被检测出血液酒精浓度超过法定上限三倍。

法新社星期三（9月2日）从法院消息人士获悉，阿森西奥在西班牙大加那利岛圣巴托洛梅·德蒂拉哈纳镇举行的审讯中被判罪成，并被罚款1万4400欧元（约2万3100新元），同时被吊销驾驶执照八个月。

本周，阿森西奥还将在大加那利岛面对另一宗案件，他涉嫌未经同意分享一段可追溯至2023年的性视频。

莫里尼奥星期四（3日）在接受记者采访时说：“他是一名模范职业球员。只要身体状况允许，没有人比他训练得更刻苦。

“如今他已经因伤缺阵数周，但他仍是每天最早抵达训练场，最后一个离开的人。但作为一名皇家马德里球员，他一天24小时、每周七天、全年12个月都代表着皇家马德里。

“你在场外的一举一动都代表着皇家马德里，也可能影响球会的声誉。

“我对此并不开心。每个人都会犯错，但当错误接二连三发生时，情况就不一样了。”

西班牙媒体报道，阿森西奥预计将在视频分享案中获判无罪，前提是当时被拍摄的两名年龄分别为16岁和18岁的女子，正式表示原谅他。

另外三名前皇马预备队球员也因涉嫌拍摄及传播该视频而受审。审讯安排在9月3日、4日和7日进行。

阿森西奥在7月遭遇腿筋受伤后，至今尚未入选新任主帅莫里尼奥的比赛日名单。

不过，在过去两个赛季，他一直是皇马的常规出场球员。