（巴黎法新电）国际足球联合会（FIFA）星期四（9月3日）说，在刚刚过去的转会窗口中，全球男子职业足球俱乐部在国际转会费上的支出超过了98.9亿美元（约113.9亿新元），创下了历来夏季转会窗口的历史最高纪录。

根据国际足联发布的最新《国际转会快报》，全球范围内共完成了超过1万2500笔跨国转会，这一数字同样刷新了历史纪录，高于去年的1万1863笔。

英格兰俱乐部再次统治了转会市场榜首，共计投资超过30.2亿美元用于从海外俱乐部引进球员。由于国际足联的统计仅包含跨国转会，因此这一数字低于英国媒体报道的英超联赛34.9亿英镑（约59.49亿新元）的总支出，因为后者包含了英格兰本土球队之间的转会交易。

意大利俱乐部在支出榜上排名第二，总计投入11亿美元，随后是西班牙（9.4亿美元）、德国（9.04亿美元）和法国（6.41亿美元）。

在转会收入方面，法国俱乐部成为最大赢家，共计获得17亿美元的转会费收入。英格兰俱乐部以14.3亿美元紧随其后，随后是德国（10.2亿美元）、西班牙（7.73亿美元）和葡萄牙（6.42亿美元）。

世界杯效应显现 女足转会费也翻倍破纪录

国际足联指出，2026年世界杯对本次夏季转会窗口产生了深远的影响。在今年6月至9月期间，来自47个国家和地区的267名参加本届世界杯的球员完成了转会，这些球员产生的转会费总额超过了33亿美元。

与此同时，女子职业足球也在转会支出和活跃度上双双打破历史纪录。

国际足联报告显示，女子职业足球领域共完成1406笔跨国转会，较此前的纪录大幅增长了19.2%。女子国际转会费总额较2025年同期增长了一倍以上，达到了2860万美元的历史新高。

在女足转会支出方面，英格兰俱乐部以800万美元领跑，西班牙（660万美元）、德国（490万美元）、美国（290万美元）和意大利（210万美元）分列其后。而在转会收入方面，瑞典俱乐部以420万美元居首，稍微领先英格兰（400万美元），而法国和德国的俱乐部则各收到了360万美元。