（蒙扎法新电）世界一级方程式（F1）车手积分榜领跑者安东内利（Antonelli）星期四（9月3日）表示，如果车队在即将到来的意大利大奖赛排位赛中提出要求，他将服从指示帮助马赛地队友兼争冠对手拉塞尔（Russell）。

这名年仅20岁的意大利天才目前在车手积分榜上，领先拉塞尔以及法拉利（Ferrari）的哈密尔顿（Hamilton）59分。不过，由于本周末更换了新的动力单元，他将面临罚退惩罚，在星期天（6日）的正赛中从最后一位出发。

即便面临罚退，安东内利在星期四接受记者采访时表示，这不会影响他在主场享受比赛的心情。届时，大批热情高涨的法拉利车迷“Tifosi”将齐聚看台，可能会因为本土车队法拉利和本土红星安东内利而一分为二。

安东内利说：“尽管要从最后一名起步，但我依然非常期待这个周末。相比以往，这次我可以更加享受其中，希望我们仍能跑出一场精彩的比赛。在某种程度上，这有助于释放一些压力，但如果能争夺杆位并从最前排出发，我当然会更开心。”

当被问及是否会在全赛季速度最快的蒙扎赛道为拉塞尔“破风”拉尾流时，安东内利透露，车队此前已对这一战术进行了讨论，而他会配合车队的安排。

他说：“我们确实与车队讨论过，也达成了一些共识。所以，让我们看看排位赛会如何发展。如果车队要求我这么做，我会做的。

“当然，如果能拿到杆位我依然会很高兴。但我毕竟要从后排起步，所以只要能为车队做贡献，我都义不容辞。”

Kimi Antonelli will take a grid penalty for the Italian Grand Prix as a result of a planned engine change



The Drivers' Championship leader will start from the back of the grid on Sunday#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QrrWylkzNj — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

蒙扎赛道极消耗电能

安东内利坦言，因受罚而降低了外界对他的高度关注后，他的心态反而放松了许多。他相信马赛地赛车能在蒙扎表现出色，但迈凯伦、法拉利和红牛本周末同样实力强劲。

他说：“其他一些赛道虽然更容易超车，但蒙扎赛道有很多可以采取不同行车线和战术的地方，这让我们有最好的机会从后方一路超车追赶。”

安东内利也指出，蒙扎赛道比大部分赛道都更消耗电量。因为在直道上，今年新引入的混合动力单元在单圈中无法使用电池来输出动力的比例更高。这也意味着赛车在长直道上几乎没有机会回收电能，因此利用前车产生的尾流来减少空气阻力并节省电能，将是本周末极其高效且关键的战术。

值得一提的是，安东内利在新闻发布会结束前还发生了一个有趣的小插曲。在被问及高速赛车的风险时，他不小心脱口说出了一句脏话，随即担心自己会面临国际汽联（FIA）的罚款。

他幽默地向现场媒体道歉：“抱歉，抱歉。我说脏话了。天呐，我刚刚做了什么？我现在要开始担心我的罚款了。”

他接着谈回正题：“我们深知风险永远存在，也对此心知肚明。但这就是我们热爱的事业，我们会与其共存。”