（路透电）世界杯冠军得主马科斯·略伦特（Marcos Llorente）于星期四（9月3日）正式宣布退出国际赛场，为他代表西班牙国家队出战27场的职业生涯画上句号。

这位现年31岁的体育马德里（Atletico Madrid）后卫于2020年完成西班牙成年国家队首秀。在今年7月西班牙队于决赛以1比0击败阿根廷队夺得世界杯冠军的征程中，他作为国家队阵容的一员随队登顶，不过他在决赛中未能出场。

略伦特在社交媒体Instagram上写道：“我意识到自己还算年轻，也许如果我继续保持良好状态，穿上这身球衣还有很多年的时间。”

“我知道你们中的许多人可能无法理解这个决定，如果我是站在旁观者的角度，我大概也无法理解。但这是一个极其深思熟虑的决定——一个完全源于我内心的决定。”

这位曾效力于皇家马德里（Real Madrid）的球员向他的国家队队友们表达了感谢，并回顾了西班牙队此前圆满夺冠的世界杯历程。

“我会珍惜我所经历的一切，但最重要的是这最后的52天。与这样一个优秀的团队并肩作战，拼搏到最后一刻，将西班牙送上世界之巅。而他们确实做到了这一点。”