（蒙扎综合电）上赛季世界一级方程式（F1）摩纳哥站的结果再次出现反转。随着迈凯伦和红牛车队上诉成功， 原本获得季军的阿尔卑车手加斯利（Gasly）最终名次跌回第七，季军再次回到了红牛车手哈贾尔（Hadjar）的手里。

回顾事件始末，由于摩纳哥站赛道前两个计时环之间存在测量误差，导致多名车手因超速受罚。加斯利更是两度超速而被罚10秒，排名因此从第三跌至第七。

事后，阿尔卑车队以大会失误为由提出抗议，国际汽联干事于6月12日撤销惩罚，补回10秒时间，加斯利一度失而复得拿回季军。然而，由于其他车队在正赛期间已强行执行罚时，引发严重的赛事公平性争议。

红牛与迈凯伦随之提起联合上诉，不满赛会执法标准不一。上诉经国际汽联上诉法庭审议后，星期五（9月4日）宣布決定恢复加斯利的10秒罚时原判。

成绩重新更新后，加斯利再被打回原形，排名跌至第七名，红牛车队的哈贾尔得以恢复季军。迈凯伦车队的皮亚斯特里（Piastri）恢复到第四名，红牛二队的劳森（Lawson）和林德布拉德（Lindblad）则分别升至第五和第六名。

阿尔卑：对判决感到失望和沮丧

阿尔卑随后也发布官方声明，认为车队在这起事件中受到了“不公正的处罚”，并对国际汽联上诉法院所作出的裁决表示失望和沮丧。

这支法国车队写道：“尽管我们不同意这一决定，并且仍然坚信10号赛车（加斯利）在比赛过程中从未超过维修区通道的限速，但车队接受裁判小组在法国举行的听证会上所作出的裁决。

“虽然结果并非我们所期望的，因为我们感到自己受到了不公正的惩罚，但团队依然坚定致力于在赛道上持续提升表现，并继续积极参与竞争激烈的锦标赛角逐。这一结果不会阻碍车队在赛季结束前实现其目标的努力和动力。”

据悉，阿尔卑已将季军奖杯送至红牛位于米尔顿凯恩斯的总部，并正在考虑是否向国际体育仲裁法庭提起诉讼来继续追究此事。