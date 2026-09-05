（塞维利亚路透电）凭借替补登场的帕罗特（Parrott）在比赛结束前九分钟的制胜球，以及门将瓦列斯（Valles）伤停补时阶段神勇扑出姆巴佩（Mbappe）的罚球，贝蒂斯（Real Betis）主场以1比0力克皇家马德里（Real Madrid），终结后者新赛季开局全胜成绩。

新加坡时间星期六（9月5日）举行的比赛开局紧凑，受塞维利亚的高温影响，双方体力消耗极大，下半场比赛节奏明显放缓。第68分钟替补登场的帕罗特，在第81分钟打破场上僵局为贝蒂斯首开纪录。

四分钟后，法国球星姆巴佩的射门击中横梁弹出；随后替补登场的埃斯皮（Espi）接维尼修斯（Vinicius）的传中攻入一记精彩的倒钩破门，但经过视频助理裁判（VAR）复核后，进球因越位在先被判无效。

进入伤停补时末段，纳坦（Natan）在禁区内绊倒维尼修斯，皇马获得绝平比赛的最后良机。然而，门将瓦列斯横身将姆巴佩操刀的罚球拒之门外，为贝蒂斯守住领先优势并锁定胜局。

皇马主帅莫里尼奥（Mourinho）赛后说：“我不知道我们是怎么输掉比赛的，因为我们在团队层面打得非常好。我无法挑剔任何一名球员的态度。我们配得上胜利，但配得上胜利并不意味着就能拿到积分。

“我对我的球员们非常满意，对每个人都是如此，我无法在个人层面去责怪任何人。至于那个罚球，当有人站出来主罚时，我们全队都与他站在一起。

“贝蒂斯的球员比皇马球员更精明，我们的球员太老实了。在狂热主场球迷的支持下，他们成功争取到这种优势。”