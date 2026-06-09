（曼彻斯特综合电）挪威“进球机器”哈兰德（Haaland）在新加坡时间星期六（9月5日）继续开足马力，以一记头球助曼市（Manchester City）在主场以1比0小胜升班马考文垂（Coventry），收下英超新赛季三连胜后开始领跑积分榜。

虽然在新赛季前剪掉了标志性的长发，但并没有影响哈兰德的头球水准。他在第25分钟接到塞门约（Semenyo）的精准传中后，以一记势大力沉的头槌破门，收获个人球会生涯的第300个进球。

这名26岁的挪威神锋生涯至今共效力过四家球会。他先是为挪威球队默尔德（Molde）攻入20球，接着为奥地利球队萨尔茨堡红牛（Red Bull Salzburg）斩获29球，随后代表德甲劲旅多特蒙德（Dortmund）86次破门，而如今他已为曼市狂轰165个进球。

曼市也因此能以一波三连胜开启新赛季，手握九分成为领头羊。他们之前分别击败了伯恩茅斯（Bournemouth）和水晶宫（Crystal Palace）。

值得一提的是，曼市在比赛开踢前的最后时刻不得不对首发阵容做出紧急调整。由于中场小将尼科·奥赖利（Nico O’Reilly）在赛前热身时不慎弄伤背部，刚刚加盟的阿根廷球星恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）临危受命顶替上阵，迎来了代表曼市的处子秀。

Erling Haaland has only failed to score against ONE club he has faced in the Premier League pic.twitter.com/guN9jYVXxZ — Premier League (@premierleague) September 5, 2026

英勇进球但手球在先 森林热刺闷平

森林的内科·威廉姆斯（中下红衣）虽然在下半场英勇破门，但他的右臂遗憾碰到皮球，导致进球无效。（路透社）

相比之下，同时进行的另一场英超较量则显得较为沉闷，不过易边再战后，主场作战的诺丁汉森林（Nottingham Forest）率先发难。

森林下半场的首波攻势便十分轻易地撕开了“热刺”托特纳姆（Tottenham）的防线。吉布斯—怀特（Gibbs-White）在禁区内挑射，热刺门将金斯基（Kinsky）虽然勉强扑到了皮球，但未能将险情彻底化解。

紧接着，热刺的两名防守球员托纳利（Tonali）与范赫克（van Hecke）在门前试图解围时相互干扰、撞在一起。森林的内科·威廉姆斯（Neco Williams）抓住机会，顺势头槌破网。

不过遗憾的是，虽然冒着被防守球员鞋钉踹伤的风险探头争顶，威廉姆斯的手臂碰到了皮球，在视频助理裁判（VAR）的介入后，进球被判无效。双方之后也均无建树，最终0比0握手言和。