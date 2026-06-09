（蒙扎法新电） 法国车手加斯利（Gasly）星期六（9月5日）在蒙扎举行的世界一级方程式（F1）意大利大奖赛排位赛中爆出大冷门，代表阿尔卑车队夺得个人F1职业生涯第191次尝试中的首个杆位。

他在排位赛中跑出1分21秒786，将在星期天（6日）的正赛中与马赛地的英国车手拉塞尔（Russell，1分21秒846）一同在头排发车。迈凯伦的澳大利亚车手皮亚斯特里（Piastri，1分21秒966）抢下第三，法拉利双雄勒克莱尔（Leclerc，1分22秒004）与哈密尔顿（Hamilton，1分22秒011）分列第四和第五位。

现年30岁的加斯利赛后说：“九年来我一直在默默耕耘，试图拿下一个杆位。我在蒙扎赢得了我的首个分站冠军，而现在又在这里拿到了我的第一个杆位。”

他也成为了自1997年阿莱西（Alesi）在同一条赛道夺杆以来，首名斩获F1杆位的法国车手。2020年，加斯利也正是在这条赛道登顶，夺得了他职业生涯至今唯一一座分站冠军。

这对加斯利而言，无疑是一场甜蜜的复仇。此前在星期五，由于国际汽联（FIA）国际上诉法院维持了红牛和迈凯伦的上诉判决，取消了他今年早些时候在摩纳哥大奖赛上取得的季军成绩。

此外，车手积分榜领跑者安东内利（Antonelli）由于超出了允许更换的动力单元数量上限而受到处罚，将于星期天的正赛中在队尾起跑。