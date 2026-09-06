（毕尔巴鄂综合电）西班牙甲级联赛新加坡时间星期六（9月5日）进行多场较量。主场作战的毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）抓住体育马德里（Atletico Madrid）下半场的走神，迎来一场3比0大胜。

毕尔巴鄂在前多特蒙德（Dortmund）主帅泰尔齐奇（Terzic）麾下迎来联赛两连胜。在赛季开局遭遇两连败后，泰尔齐奇正带领球队重回正轨。

体马则吞下了他们在本赛季的西甲首场败仗。在下半场开局阶段，被毕尔巴鄂由尼科·威廉姆斯（Nico Williams）和纳瓦罗（Navarro）在两分钟内连入两球后，体马在接下来的比赛中几乎未能组织起任何有效的反击。

伤停补时第90分钟，毕尔巴鄂在对方门前制造混乱，桑塞特（Sancet）在禁区内一记抽射，将皮球送入网窝，彻底锁定3比0的胜局。

体马突然走神付出惨痛代价

毕尔巴鄂主帅泰尔齐奇赛后说：“赢下比赛总是美妙的，特别是在主场。今晚我们会在满足中安睡，从明天开始，我们将全力准备下一场比赛。虽然最近两场拿到了六分，但这还不足以保证达成赛季末的所有目标。”

体马需尽快重振旗鼓，因为他们将在新加坡时间星期四（10日）凌晨在欧冠客场挑战英超豪门利物浦（Liverpool）。

体马主帅西梅奥内（Simeone）感叹道：“（下半场）那两分钟的注意力不集中和糟糕的决策，让我们付出了代价，这些情况本该处理得更好。毕尔巴鄂完全惩罚了我们的疏忽。”

体马前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）此前曾渴望转投巴塞罗那（Barcelona），本场比赛他在病愈后下半场替补登场，但表现平平，未能为球队带来实质性的改变。

西梅奥内无奈地补充说：“我们在上半场表现很好，但在那两分钟里，比赛彻底脱离了掌控。上半场我们拥有的东西，下半场全不见了。”

奥巴梅扬破门 助拉科鲁尼亚爆冷黄潜

在同日的其他比赛中，西甲升班马拉科鲁尼亚（Deportivo La Coruna）在客场以3比2力克比“黄色潜水艇”利亚雷亚尔（Villarreal），爆出冷门后在积分榜上暂时攀升至第四位。

前阿申纳（Arsenal）与巴塞射手奥巴梅扬（Aubameyang）表现极为抢眼，他不仅连续第四场比赛取得进球，还送出了两次助攻。

同为前炮兵攻击手的佩佩（Pepe）在上半场帮助比利亚雷亚尔取得领先，但中场克鲁斯（Cruz）在半场结束前为客队扳平比分。

下半场特劳雷（Traore）的乌龙球再度让黄潜重回领先。然而，37岁的奥巴梅扬与埃达科里（Eddahchouri）接连破门，力助拉科鲁尼亚抢下了一场酣畅淋漓的逆转胜利。

在另一场交锋中，卡梅略（Camello）上演梅开二度，帮助巴列卡诺（Vallecano）以3比2战胜另一支升班马桑坦德（Racing Santander）。