本地足球豪门狮城水手（Lion City Sailors）在星期天晚（9月6日）实现复仇，以2比0完胜老对手淡滨尼流浪（Tampines Rovers）夺回社区盾，开启新赛季的漫长征程。

两队在上赛季的社区盾、新加坡杯和新超联赛中均展开了直接交锋。淡滨尼虽然以4比1战胜水手，队史第六次捧起社区盾，但水手在新加坡杯和新超联赛冠军争夺中击败流浪，蝉联国内两冠王。

水手今夏大幅补强，11个签约中引进了郭家溍、伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）、莱汉·斯图尔特（Ryhan Stewart），以及法汉（Farhan Zulkifli）四名国脚，其中郭家溍在为淡滨尼效力三个赛季后，此役反戈旧主。

水手还签下了巴西中卫戈麦斯（Gomes）、锋线悍将费顿（Phaeton）与曼斯（Mance），以及曾在利物浦（Liverpool）青训营受训的荷兰前锋阿德坎耶（Adekanye）。

淡滨尼本赛季的最大变化是迎回了昔日队长兼国脚纳兹里·纳西尔（Nazri Nasir）出任主帅，同时以一纸两年合约将前锋东川续留下。这名日本前锋上赛季从日本第三级别联赛球队栃木市（Tochigi City）租借而来，20场轰入19球，荣膺新超年度最佳球员奖项。

水手左右开弓 伊尔汗梅开二度

伊尔汗（左）在上半场再次破门，为狮城水手锁定胜局。（李冠卫摄）

水手今夏的大手笔很快在惹兰勿刹体育场展现出来，和去年大败不同，水手很快便掌握了主动。

第17分钟，志在复仇的水手于左翼打出配合，由葡萄牙籍左后卫迪奥戈·科斯塔（Diogo Costa）找到传中机会，杀到门前的伊尔汗在个人首秀中便以一记头球收下加盟新东家的首球。

不到10分钟后，水手左右开弓，这次由法汉从右侧传中，伊尔汗在禁区内抽射破门，和国家队队友完成连线的同时梅开二度。

淡滨尼全力开始反击，并在第32分钟迎来良机。面对长传，水手门将阿斯纳尔（Aznar）出击失误，令球门大开。而东川续却意外失手，这名日本前锋的射门击中立柱，未能攻破无人把守的空门。

上半场补时阶段刚开始，淡滨尼的鹫见星河突施冷箭险些破门，之后东川续的头球再被没收，半场比分定格在0比2。

错过了三次良机的淡滨尼在进攻端再无建树，下半场在防守端疲于奔命，虽然成功没有让差距变大，但还是以0比2败北。

水手因此时隔一年再次捧起社区盾，队史第四次捧盾和裕廊队（FC Jurong，前称新潟阿比雷斯）并列第二，能够在下星期六（12日）开启的新超赛季中冲击国内三冠王。

时隔四年回归新加坡球会赛场的伊尔汗赛后说：“这种感觉太美妙了。我已经很久没有在新超联赛中感受到如此热烈的球场氛围了。能以梅开二度的方式开启我在狮城水手的新篇章，是一个完美的起点。”

本赛季伊尔汗（右）从泰国联赛回归新超，延续了在国家队的火热状态。（李冠卫摄）

水手不受变帅影响 不惧新赛季“五线”作战

在原主帅卡萨斯（Jesus Casas）赛前五天突然离队的阴霾下，狮城水手助理教练瓦罗·莫雷诺（Varo Moreno）临危受命担任临时主帅。

这名西班牙教头在赛后记者会上高度赞扬了球员和教练团队在动荡中展现的职业素养，他说：“这是新赛季的第一场比赛，过去几周俱乐部发生了很多变化，并不理想。但今晚的表现，向大家证明了我们是一群多么敬业、专业的职业球员、教练和团队。”

捧起社区盾后，新赛季也随之正式揭幕。而水手队中多名国脚在过去的休赛期参与了亚细安锦标赛等赛事，几乎没有休息就要开启一个“五线”征战的赛季。

临时主帅莫雷诺认为球队强大的板凳深度将是制胜关键，他说：“这会是一个极其艰难而漫长的赛季。

“相比上赛季，我们今年的阵容更为庞大，这让我们更有底气去应对人员轮换和密集赛程。如果把国脚在国家队的任务（亚洲杯）也算上，我们相当于要应付五项赛事。保持全员健康至关重要，哪怕有人受伤，我们也有足够的实力人手顶上。”