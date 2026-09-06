“红魔”曼联（Manchester United）星期天（9月6日）晚上作客“太妃糖”埃弗顿（Everton）的英超比赛出现多番转折。红魔在两度领先都被扳平的情况下，最终以2比2惨遭埃弗顿绝平，三轮仅得一胜积四分后，排名积分榜第11。

比赛伊始，马圭尔（Maguire）在争顶中不幸撞到面部倒地，所幸这名英格兰铁卫经过短暂治疗后，重新回到场上为红魔保驾护航。

红魔开场第8分钟就创造一次绝佳机会，姆伯莫（Mbeumo）头球摆渡给到禁区内的布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes），上轮联赛上演帽子戏法的葡萄牙中场凌空抽射，可惜球击中横梁下沿后弹出。

红魔中场布鲁诺·费尔南德斯（左二）射门中柱，没能延续上轮完成帽子戏法的状态。（路透社）

第21分钟，红魔边锋拉什福德（Rashford）左路带球连续突破两人，但埃弗顿防守球员及时铲球化解了危机。埃弗顿在上半场结束前制造一次颇具威胁的进攻，巴里（Barry）第43分钟抢点头球攻门，可惜球高出横梁。

红魔上半场虽然在控球和进攻组织上占据一定优势，但始终无法突破埃弗顿紧凑的防守。双方经过45分钟较量均未能取得进球，只能带着0比0的比分进入中场休息。

红魔两大前锋进球难救主

易边仅两分钟，姆伯莫右路得球内切连过三人后斜射破门，让红魔以1比0打破场上僵局。这个进球也让红魔将客场对阵埃弗顿的连续进球场次延续到五场。他们上一次被太妃糖零封还要回溯至2022年4月9日，当时以0比1告负。

落后的埃弗顿不断寻找机会，终于在第83分钟由乔治（George）禁区右侧小角度爆射近角破门，将比分扳成1比1。不过，埃弗顿仅开心了五分钟，替补登场的塞斯科（Sesko）头球破门，让红魔以2比1再次领先。

红魔中锋塞斯科（右二）替补建功，但球队仍在最后时刻惨遭绝平。（路透社）

正当红魔看似即将守住胜果时，比赛在补时阶段再生突变，替补登场的梅特兰-尼尔斯（Maitland-Niles）在补时第六分钟轰出世界波，助埃弗顿以2比2完成读秒绝平戏码，三轮战罢以一胜两平不败排在第八位。