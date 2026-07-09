（蒙扎综合电）从第19位起接连超车，马赛地20岁的意大利籍车手安东内利（Antonelli）完成不可能的任务，在最后三圈反超领跑的队友拉塞尔（Russell），在戏剧性拉满的意大利蒙扎站夺冠，成为60年来首名在这条赛道夺冠的主场车手。

这场比赛高潮迭起，同样被视为主场作战的法拉利车队，两名车手却从一开始就陷入内讧，勒克莱尔（Leclerc）更是在第二圈就严重撞车，引发红旗中断比赛。

比赛重启后拉塞尔领跑，可是拉塞尔过后被安东内利步步紧逼并超越，最后获得第二名。红牛车手维斯塔潘（Verstappen）排名第三。

作为车手积分榜领头羊的安东内利因更换引擎超出限额受罚，本场比赛从第19位发车起步。拉塞尔原本希望借此大幅缩小自己与队友之间59分的积分差距，但13轮比赛过后，他反而落后了66分。

今年是法拉利传奇车手舒马赫（Schumacher）在1996年来到车队后首次在蒙扎赛道夺冠的30周年，赛会开赛前安排了另一名曾为红牛拿到四届车手世界冠军、也效力过法拉利的维特尔（Vettel），驾驶舒马赫的F2002标志性赛车在赛道上驰骋，向这名传奇致敬。

Extra special ❤️



Watch Seb complete a full lap of Monza in Michael Schumacher's legendary F2002 car #F1 #ItalianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/n1TWBhgYdM — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

现役两名法拉利车手在开赛后也成为焦点，勒克莱尔从第三位发车，队友哈密尔顿则在第四位并排起步。哈密尔顿在一号弯试图从内线超车，结果这名七届世界冠军被挤到赛道外的砂石区，名次跌至第11位。他在无线电中抱怨，勒克莱尔把他挤出去。

勒克莱尔（较前方红车）和哈密尔顿（左方红车）的赛车从比赛一开始就卡位激烈。（路透社）

勒克莱尔不久后也出事，当时位居第四的勒克莱尔在第二圈尾声于弯道突然车轮打滑，高速偏离赛道，重重撞向护栏，扬起尘土。

安全车随即出动，随后比赛在第四圈出示红旗暂停，所幸勒克莱尔本人并无大碍。

Huge impact for Charles 🎥



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安东内利18圈超越18人

花了约30分钟修复赛道后，比赛重新发车。在这之前安东内利已经超越不少对手，攀上第12位，而拉塞尔在第二圈超越了意外拿到杆位的阿尔卑车手加斯利（Gasly）领跑。

赛车速度有优势的安东内利下来继续一路超车，在第18圈超越了第18辆，也就是拉塞尔的赛车，领跑全场。

两人下来上演激烈搏斗，不过比赛第29圈出动虚拟安全车对比赛结果产生了一定影响。安东内利选择在这时进站更换一套新的中性胎，而拉塞尔则继续使用磨损严重的硬胎，这让他的处境更加艰​​难。

虽然安东内利出站后，落后拉塞尔15秒之多，但赛车速度更快的安东内利下来不断缩小差距，排名再度爬升。

他在第49圈因试图超越拉塞尔短暂冲出赛道，不过他没有慌乱，一圈之后如愿反超拉塞尔，最终以3.857秒的优势率先冲线，向2026年世界冠军的宝座迈出一大步。

赛后他说：“我真的没有想到。太不可思议了。我非常高兴。我从来没有想过自己今天能站在这里。我们成功做到了，我真的非常、非常开心。

“当时冲进砂石区的那一刻确实挺吓人的，我心想，也许我已经失去了机会。幸运的是，我们仍然有速度，并最终把胜利带了回来。

“第二次重新发车之后，我已经来到了前面的位置，也知道自己有机会争夺冠军。我当然相信自己能做到，尤其是在我跟在乔治（拉塞尔）身后的时候。”

拉塞尔：原以为两辆车都不进站

拉塞尔则说，他本来以为在比赛中段他和安东内利都不会进站，但车队安排了不同的战略。他说，当下车队不会知道哪个战略更好，他理解他们的做法。

“我会接受（这个成绩），这比夏休之前的表现正面得多。”

拿到第三的维斯塔潘赛后恭喜安东内利的精彩发挥。两名迈凯伦车手诺里斯和皮亚斯特里取得第四和第五，哈密尔顿以第六完赛。

杆位获得者加斯利最终得第七，红牛二队的两名车手林德布拉德（Lindblad）和继续作为后备车手上阵的角田裕毅拿到第八和第10，收获积分。第九则归另一名阿尔卑车手科拉平托（Colapinto）。