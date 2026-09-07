（伦敦路透电） “炮兵”阿申纳（Arsenal）在星期天（9月6日）的“伦敦德比”中大显神威，以2比1逆转力克同城宿敌“蓝军”切尔西（Chelsea），在主场迎来英超新赛季开局三连胜。阿申纳主帅阿特塔（Arteta）赛后对球队的表现大加赞赏，并坚信如今的炮兵完全有能力展现出超越上赛季夺冠时期的更高竞技水平。

本场比赛，切尔西在开场仅两分钟便由新援摩根·罗杰斯（Morgan Rogers）闪电破门取得领先。然而，落后的阿申纳展现极强的心理素质，凭借哈弗茨（Havertz）和队长厄德高（Odegaard）随后各下一城，成功逆转取胜。

阿特塔：炮兵能比上赛季更好

继首轮轻取升班马考文垂（Coventry），以及次轮客场1比0艰难战胜阿斯顿维拉（Aston Villa）之后，本场击败切尔西无疑是阿申纳开赛以来最亮眼的一场胜利。

阿特塔在赛后记者会上兴奋地说：“这是一场极其出色的比赛。从头到尾的每一分钟我都非常享受，哪怕开局阶段有些艰难。我感到享受，是因为球队拿出极其惊艳的回应。他们展现出的信念、决心和技术质量，正是我想让他们持续保持的。

“这表明我们完全有能力踢出比上赛季更高的水平，这取决于我们如何保持并延续这种争胜欲望。”

目前，英超仅剩阿申纳与曼市（Man City）两支球队保持全胜战绩。

切尔西吞赛季首败 阿隆索须解决防线问题

相比阿申纳的春风得意，切尔西新帅哈维·阿隆索（Xabi Alonso）则迎来他执教蓝军以来的首场败仗，此前连胜的强劲势头遭到现实的“当头棒喝”。

在开局的三场英超比赛中，切尔西已经丢了七球。虽然蓝军在进攻端屡屡制造威胁，但防线上的漏洞显然已成为阿隆索亟待解决的心头大患。

阿隆索赛后坦言：“我们希望能够开始‘零封’对手，这一天会到来的。球员们都在努力训练，也深知我们走在正确的轨道上，能够在每场比赛中保持竞争力。虽然对今晚一无所获感到失望，但我们需要保持冷静，继续前行。”