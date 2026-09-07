（巴伦西亚路透电）费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）贡献一个进球和两次助攻，协助卫冕冠军巴塞罗那（Barcelona）在星期天（9月6日）进行的西甲较量中，于客场以5比0大胜巴伦西亚（Valencia），新赛季开局保持四战全胜。

客队自开场便完全主导比赛，赛后以12分的佳绩领跑西甲积分榜，领先次席的阿拉维斯（Alaves）2分。阿拉维斯在同日主场以5比2大胜奥萨苏纳（Osasuna）。

亚马尔（Yamal）在比赛中梅开二度，拉菲尼亚（Raphinha）和佩德里（Pedri）也各下一城。

遭遇惨败的巴伦西亚目前在四轮后仅积1分，处于垫底。他们在整场比赛中完全处于下风，未能对巴塞制造实质威胁。

巴塞主帅弗里克（Flick）赛后说：“我们踢了一场非常出色、几乎完美的比赛。我们掌控了局势，主导了比赛。这就是我对球队的要求——控制好比赛，创造出空间，并在机会来临时取得进球。”

弗里克也对洛佩斯大加赞赏：“他拥有源源不断的活力和高强度的对抗。他能随时插进禁区，极具威胁，而且能够取得进球。在没有球权时，他总是积极压迫并试图夺回球权。”

此役过后，巴塞在西甲新赛季的前四场比赛中已斩获多达17个进球。