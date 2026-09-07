（蒙扎路透电）赛中和队友出现碰撞的七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton），在世界一级方程式赛车（F1）意大利大奖赛后呼吁法拉利车队，必须制定成文的“交战规则”以约束内斗。

这场在法拉利主场蒙扎赛道举行的焦点战于星期天（9月6日）进行，哈密尔顿与队友勒克莱尔（Leclerc）皆从第二排发车。

然而在起跑后的头两个弯道中，两人便在争夺位置时互不相让。哈密尔顿被队友逼出赛道并滑入碎石地，名次瞬间从第四滑落至第10。勒克莱尔则在第二圈即将结束时冲出赛道，撞毁赛车退赛。

📻 “Is he ok?”



The drivers check in on Charles after his huge crash 💥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/sltO2KRhLT — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

哈密尔顿最终仅以第六名完赛，在车手积分榜上已被本站夺冠的马赛地车手兼领头羊安东内利（Antonelli）拉开76分的差距。虽然法拉利车队让主场车迷大失所望，但19岁的意大利本土新星安东内利夺冠，还是为家乡拥趸带来一些抚慰。

法拉利需“内战”规则

哈密尔顿在接受媒体访问时坦言：“我们现在的战术执行力没有达到应有的水平，无法与一些顶尖车队相比。我认为这归根结底取决于‘交战规则’。当年我在马赛地效力时，车队有成文的交战规则，我们之间的竞争从未演变得如此糟糕。”

他补充道：“或许我当年和罗斯伯格（Rosberg）曾有过一两次激烈的摩擦，但大多数时候，那套规则能起到很好的约束作用。然而在法拉利，这里似乎没有任何规则。我认为这或许是必须改变的事情。”

哈密尔顿于上赛季离开马赛地加盟法拉利。在本赛季，他和勒克莱尔均已斩获过分站冠军，目前法拉利在车队积分榜上仅次于领跑的马赛地，位列次席。

哈密尔顿驳斥勒克莱尔言论

本场比赛吸引破纪录的40万3666名车迷在周末涌入蒙扎。原本在积分榜上并列第三的哈密尔顿说，他为这些忠实的车迷感到“无比沮丧和痛心”。他说：“我们今天在积分上被马赛地拉开太大的距离，如果车队不做出及时的决策，可能就太迟了。”

对于勒克莱尔称“双方在场上都有些操之过急、做得过火”的解释，哈密尔顿予以驳斥：“我在进入二号弯时已经处于领先位置。在弯心处我也在前面，所以这中间不存在‘我们’（指两人都有责任）。”

2016年世界冠军、如今担任天空体育（Sky Sports）电视评论员的罗斯伯格也公开声援这名前队友。他说：“这非常显而易见且简单。刘易斯（哈密尔顿）进弯时在前面，所以夏尔（勒克莱尔）必须留出空间。但他没有这么做，所以这百分之百是夏尔的错，事情就是这样。”