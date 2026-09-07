（马德里路透电）皇家马德里（Real Madrid）新加坡时间星期三（9月9日）将在主场迎战意甲冠军国际米兰（Inter Milan），展开新赛季欧冠征程。皇马主帅莫里尼奥（Mourinho）星期一（7日）说，他并没有因为自己第二次执教皇马，而感到必须赢得欧冠的额外压力。

莫里尼奥曾在2010年到2013年执教皇马，而欧冠是他当时任内唯一未能获得的奖杯。

当被问及是否觉得自己“欠”俱乐部一座欧冠奖杯时，莫里尼奥在赛前记者会说：“不，这是两段不同的执教经历。2013年我离开时，我们赢下了我们赢下的，也输掉了我们输掉的，我们已经倾尽全力。事情就是这样。现在我需要做的事与过去无关。”

也曾在2008年到2010年执教国米，并在2010年率领国米赢得欧冠冠军的莫里尼奥说：“回到2010年，当时我们（皇马）甚至进不了欧冠八强，而且已经很多年没踢过半决赛了。如今，我们在十多年时间里已经赢得了六座欧冠冠军。”

皇马在上周的西甲联赛中0比1输给贝迪斯（Betis），这次将力争回到主场反弹。

莫里尼奥说：“我们想赢下每一场比赛、每一项赛事，但你必须通过努力来实现稳定。

“所以，皇马需要达到那种稳定性，而这对于取得伟大成就非常重要。但皇马就是皇马，在这里无论如何都必须赢球。”

同样出席记者会的皇马前锋姆巴佩（Mbappe），则被多次问到他和另一球星维尼修斯（Vinicius）的关系，以及皇马更衣室的氛围。

皇马球星姆巴佩认为，虽然球队换了教练，不过更衣室氛围和上赛季没有什么不同。（路透社）

当被问到更衣室氛围是否相比去年有所改善时，姆巴佩说：“更衣室（氛围）有所改善是什么意思？

“你们觉得去年有什么不对劲吗？没有，一切和去年一样。确实，我们换了一名不同的教练，但情况还是一样的。”

皇马在过去两个赛季都无缘重要冠军，这正好也和姆巴佩加盟球队的时间重合，因此球队本赛季在莫里尼奥二进宫带队下，是否能改善表现备受关注。