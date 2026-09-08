（马德里综合电）欧洲足球冠军联赛首战将在新加坡时间星期三（9月9日）凌晨打响。15届欧冠霸主西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）坐镇主场伯纳乌球场，迎战意甲劲旅国际米兰（Inter Milan），是当天焦点战。皇马新帅莫里尼奥（Mourinho）不仅要迎战昔日旧东家，更放话要球队迅速走出上周末西甲失利的阴影。队中法国神锋姆巴佩（Mbappe）赛前则坦言，凭借自己在世界杯攻入10球的历史级表现，被视为本届金球奖热门人选是“再自然不过的事”。

莫里尼奥战旧主：场上没有叙旧时间

莫里尼奥与国米的渊源始于2008年。他接手帅印后，率队在2010年击败拜仁慕尼黑夺得欧冠，成就历史性的“三冠王”伟业。

如今故人重逢，莫里尼奥坦言赛前赛后乐于与旧相识叙旧，但比赛期间绝不会心慈手软：“当年与我共事的人已经不多了，但见到代表国米的人总是令人高兴的。可一旦哨声响起，我想赢，他们也想赢，场上根本没有时间去沉浸在美好的回忆中。”

他还针对上轮联赛失利下了必胜令：“我想要的是赢球。我可以告诉大家我们想踢得漂亮，但我绝不想像输给贝蒂斯那样，虽然控球占优却输掉比赛。”

国际米兰主帅基伏（图）赛前盛赞昔日恩师莫里尼奥是“天生的赢家”，并直言世界足坛像他这般的名帅屈指可数。（法新社）

目前执掌国米帅印的罗马尼亚籍主帅基伏（Chivu），在2010年国米夺冠时正是莫里尼奥帐下的主力大将。面对昔日恩师，基伏给予极高评价：“莫里尼奥是个特别的人，也是个天生的赢家，我很幸运曾在他麾下效力。世上像他这样的教练屈指可数，他已经在多个球队证明自己。我也相信，皇马本赛季会有出色的表现。”

姆巴佩力争金球奖 拒为夺冠而少进球

现年27岁的姆巴佩在今年夏天的世界杯赛场大放异彩，以10球荣膺金靴奖，并带领法国队获得第四名。他在历届世界杯累积攻入22球，荣登世界杯历史进球榜榜首。不过，这名法国队长至今尚未捧起过象征世界足坛个人最高荣誉的金球奖。

姆巴佩在今年夏天的世界杯赛场大放异彩，以10球荣膺金靴奖，并带领法国队获得第四名。（路透社）

姆巴佩在赛前记者会上说：“当你为皇马这样的世界最佳球会效力时，人们自然会把你与这类奖项挂钩，无论是团队荣誉还是个人奖项。很多人在街上看到我，都会谈论金球奖，认为我很有可能获奖。今年夏天我在世界最重要的体育赛事中书写历史，我认为今年是个好机会，但距离评选还有时间，大家完全可以投给心目中的最佳球员。”

自2024年加盟皇马以来，姆巴佩虽进球不断，但球队始终未能在关键主战场斩获重量级冠军。上星期五（4日）在西甲联赛中，皇马客场以0比1不敌皇家贝蒂斯（Real Betis），遭遇赛季首败。

63岁的葡萄牙名帅莫里尼奥本赛季重返伯纳乌执教。他日前曾直言，宁愿姆巴佩少进几球，但希望他能更多地参与全队防守与策应，帮助球队赢下冠军奖杯。

对此，姆巴佩回应说：“如果要我拿30个进球换一座冠军奖杯，我当然愿意，但这是一个荒谬的争论。我既想进球，也想夺冠，这两者并不冲突，球员完全可以兼顾。”