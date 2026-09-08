未报关携枪乘机入境 F1前掌门人在葡萄牙机场遭拦截
95岁的F1前掌门人埃克尔斯通搭乘私人飞机入境时带有一支未经报关的霰弹枪，被在葡萄牙警方拦下。 （路透社档案照片）
（里斯本路透电） 95岁的一级方程式（F1）前掌门人伯尼·埃克尔斯通（Bernie Ecclestone）星期一（9月7日）搭乘私人飞机入境时带有一支未经报关的霰弹枪，在葡萄牙一家机场被警方拦下。
埃克尔斯通在葡萄牙通过电话向路透社说，他带这支枪从瑞士入境，是为了参加周末在葡萄牙举行的一场飞碟射击展览活动，但他没有进口这个枪支所需的许可文件。
埃克尔斯通与妻子、也是现任国际汽联体育副主席法比安娜，事发时降落于里斯本郊外度假胜地卡斯凯什附近的蒂雷斯机场。
埃克尔斯通解释说：“实际情况是，我带了一支平时在瑞士进行飞碟射击时使用的枪入境，准备参加葡萄牙周末举办的飞碟射击活动。”
不谙葡萄牙语的埃克尔斯通补充说，他当时已经过了海关，但警方随后询问关于枪支的问题并索要相关证明，从而引发他所形容的“不必要的麻烦”。
随后，他的巴西籍妻子在海关官员的陪同下前往里斯本，正式向当局上缴这枪支，“现在我们已经处理完所有手续，里斯本的相关部门拿到枪，我也按要求签署相关文件”。
葡萄牙当地报纸率先报道这一事件，并引述警方消息人士的话说，当局是在例行检查中发现这支霰弹枪。曾经是前赛车手，并掌控F1商业帝国长达40年的埃克尔斯通在卡斯凯什附近拥有房产。
这起事故与埃克尔斯通此前在巴西的遭遇如出一辙——这名英国富豪2022年在登上飞往瑞士的私人飞机时，因行李中携有一支未登记的小型手枪而被巴西警方短暂拘留。当时埃克尔斯通承认拥有这把枪支，但声称不知道它在行李中，并将那次事件称为“愚蠢且微不足道的小事”。