（里斯本路透电） 95岁的一级方程式（F1）前掌门人伯尼·埃克尔斯通（Bernie Ecclestone）星期一（9月7日）搭乘私人飞机入境时带有一支未经报关的霰弹枪，在葡萄牙一家机场被警方拦下。

埃克尔斯通在葡萄牙通过电话向路透社说，他带这支枪从瑞士入境，是为了参加周末在葡萄牙举行的一场飞碟射击展览活动，但他没有进口这个枪支所需的许可文件。

埃克尔斯通与妻子、也是现任国际汽联体育副主席法比安娜，事发时降落于里斯本郊外度假胜地卡斯凯什附近的蒂雷斯机场。

埃克尔斯通解释说：“实际情况是，我带了一支平时在瑞士进行飞碟射击时使用的枪入境，准备参加葡萄牙周末举办的飞碟射击活动。”

不谙葡萄牙语的埃克尔斯通补充说，他当时已经过了海关，但警方随后询问关于枪支的问题并索要相关证明，从而引发他所形容的“不必要的麻烦”。

随后，他的巴西籍妻子在海关官员的陪同下前往里斯本，正式向当局上缴这枪支，“现在我们已经处理完所有手续，里斯本的相关部门拿到枪，我也按要求签署相关文件”。

葡萄牙当地报纸率先报道这一事件，并引述警方消息人士的话说，当局是在例行检查中发现这支霰弹枪。曾经是前赛车手，并掌控F1商业帝国长达40年的埃克尔斯通在卡斯凯什附近拥有房产。

这起事故与埃克尔斯通此前在巴西的遭遇如出一辙——这名英国富豪2022年在登上飞往瑞士的私人飞机时，因行李中携有一支未登记的小型手枪而被巴西警方短暂拘留。当时埃克尔斯通承认拥有这把枪支，但声称不知道它在行李中，并将那次事件称为“愚蠢且微不足道的小事”。