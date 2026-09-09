（马德里法新电）莫里尼奥（Mourinho）在重返皇家马德里（Real Madrid）后的首场欧冠联赛中，率队以2比1击退老东家国际米兰（Inter Milan），取得开门红。

在这场于新加坡时间星期三（9月9日）凌晨举行的本赛季欧冠联赛首轮赛中，国米上半场就出现了两次防守失误，让皇马球星姆巴佩（Mbappe）和巴尔韦德（Valverde）得以趁虚而入，连下两城，取得2比0领先。

国米在下半场由奥古斯托（Augusto）攻入一球，但最终未能在伯纳乌球场扳平比分。

莫里尼奥曾在2010年率领国米赢得欧冠冠军，那是意大利球队，也是“莫帅”最近一次捧起这项欧洲足坛最高荣誉。几天后，他便加盟皇马，开启自己的首段皇马执教生涯。

皇马在连续两个赛季未能赢得重要赛事冠军，并在欧冠早早出局后，重新请回这名葡萄牙老帅，希望扭转球队颓势。虽然新赛季刚刚开始，但莫帅回锅后的战绩可圈可点，至今四场联赛取得了三场胜利，欧冠也以一场精彩的胜利开局。

皇马在上轮联赛客场意外不敌贝迪斯（Betis），但本仗迅速反弹。国米开场阶段在进攻端踢得相当积极，但后防两次严重失误令球队陷入被动。

柯蒂斯·琼斯（Curtis Jones）在第14分钟传球失误，布拉欣·迪亚斯（Brahim Diaz）抢断后将球捅给姆巴佩，后者迅速起脚破门，助皇马取得领先。

第23分钟，国米门将约瑟普·马丁内斯（Josep Martinez）处理球时犹豫不决，巴尔韦德立即上前逼抢并将球抢下，最终将球送入网内，扩大领先优势。

皇马原本有机会在半场结束前再下一城，但马丁内斯及时弥补失误，做出一次精彩扑救，挡下贝林厄姆（Bellingham）的射门。

第77分钟，国米终于追回一球。劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）送出传中，奥古斯托迎球大力射门，皮球越过比利时门将库尔图瓦（Courtois）飞入网内。

本仗迎来自己第100场欧冠比赛的皇马门将库尔图瓦，在比赛中做出了多次精彩扑救，是球队能全取三分的大功臣。（法新社）

随后，国米对皇马持续施压，但库尔图瓦再次拯救球队，扑出了姆希塔良（Mkhitaryan）的一记折射射门，确保皇马最终全取三分。

莫里尼奥：一场疯狂的比赛

莫里尼奥在赛后受访时说：“这是一场疯狂的比赛。

“比赛沉闷时，人们往往会批评，但今天这是一场疯狂的比赛。

“这场比赛如果最终踢成7比6，也完全不奇怪。”

本仗迎来自己第100场欧冠比赛的库尔图瓦也说：“下半场有点太疯狂了，这是我们需要改进的地方。”

最终当选比赛最佳球员的巴尔韦德则感谢了库尔图瓦，他说：“我觉得今天是他拯救了我们。他踢出了令人难以置信的表现，所以我认为这个奖项也属于他。”