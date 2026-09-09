（新加坡讯）新超联赛豪门狮城水手（Lion City Sailors）星期三（9月9日）宣布委任英国教练马克·杰克逊（Mark Jackson）为球队新主帅，合约直到本赛季结束。

这名48岁的新主帅曾执教澳大利亚的中央海岸水手（Central Coast Mariners）和泰国的武里南联队（Buriram United），并率领这两支球队达成历史性三冠王。在新超联赛本周末掀开序幕的前夕，狮城水手宣布杰克逊接过球队兵符，直到2027年6月30日为止。

杰克逊在声明中说：“能加入这家出色的球会，我深感荣幸。我迫不及待想要开启这段旅程，结识球员、工作人员及球迷，并成为球会发展历程中的一员。

“球会宏大的雄心与愿景是我决定加盟的主要原因。我要衷心感谢球会老板、董事会及足球总监，感谢他们给予我的信任与重托，让我执掌这支球队。”

履历亮眼 杰克逊获工作签证后执掌兵符

杰克逊在2023-24赛季执教中央海岸水手时，率队包揽澳超联赛冠军和季后赛总冠军，并夺得亚洲足联杯（现已被亚冠二级联赛取代）冠军。

他于去年10月加盟武里南联，并在2025-26赛季再次达成“三冠王”成就，赢得泰国甲级联赛、泰国足总杯和“虾皮杯”亚细安球会足球赛冠军。此外，杰克逊还率队闯入亚冠精英联赛的复赛。

狮城水手上赛季夺得新加坡杯和新超联赛冠军，他们在上星期天（6日）以2比0打败老对手淡滨尼流浪（Tampines Rovers）夺回社区盾，开启新赛季的漫长征程。就在社区盾比赛的五天前，狮城水手突然宣布换帅，和西班牙籍主帅卡萨斯（Casas）分道扬镳。

狮城执行董事连水木说：“继上周一线队教练组发生变动后，我们迅速且审慎地采取行动，为水手队物色合适的主教练。

“马克在澳洲和泰国取得的卓越成就，以及他在亚洲顶级球会赛事中的丰富经验，使他与我们的发展愿景高度契合。我们非常高兴能欢迎他加入球队。

“我们也要感谢（助理教练）瓦罗·莫雷诺（Varo Moreno）及教练组，他们在短时间内挺身而出，确保一线队在过渡期间的平稳运行。”

杰克逊将在获得工作签证后正式出任水手主帅；在此之前，莫雷诺将继续担任一线队临时主帅。狮城水手将在星期六（12日）的新超序幕战客场对阵后港联（Hougang United）。