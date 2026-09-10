（马德里法新电）世界一级方程式（F1）红牛车队在星期三（9月9日）宣布，2007年F1总冠军、芬兰“冰人”基米·莱科宁（Kimi Raikkonen）的11岁儿子罗宾·莱科宁（Robin Raikkonen），已正式加入车队的青少年车手培训计划。

红牛在声明中指出，年仅11岁的罗宾从小就开始接触卡丁车，并在国家级和国际级赛事中屡获殊荣。

红牛车队领队梅基斯（Mekies）在声明中称赞：“罗宾在卡丁车比赛中展现出非凡实力。他的车速、比赛技巧，以及与生俱来的天赋，让他成为同龄车手当中最受期待的明日之星之一。”

梅基斯补充道：“我们的目标是循序渐进地培养他，而不是给他施加任何不必要的压力。赛车之路漫漫，我们将给予他所需的时间、支持和资源，帮助他最大限度地发挥潜力。”

红牛的青少年培训计划向来以培养顶尖人才闻名，曾孕育出多名优秀的F1车手，其中包括四届世界冠军维特尔（Vettel）和维斯塔潘（Verstappen）。

作为罗宾的父亲，基米·莱科宁是迄今为止最后一名代表法拉利车队夺得年度总冠军的车手。在2007年，他以一分之差力压迈凯伦车队（McLaren）的双雄哈密尔顿（Hamilton）和阿隆索（Alonso）夺标。

基米·莱科宁对儿子的新起点感到十分欣慰与激动，他说：“我们都感到非常激动和振奋。罗宾能被选中成为红牛青年车手培训计划的一员，继续他的赛车之路，真的太棒了。”