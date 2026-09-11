从争冠劲旅曼市（Manchester City）来到正处重建期的“热刺”托特纳姆（Tottenham）后，埃及前锋马尔穆什（Marmoush）表示，希望能帮助球队赢下英超新赛季的首场胜利。

现年27岁的马尔穆什今年8月从曼市租借加盟热刺，热刺握有明年夏天将他永久买断的条款。

受友邦新加坡（AIA Singapore）邀请，包括《联合早报》在内的新加坡媒体前往伦敦采访热刺，并在星期四（9月10日）探访热刺训练基地，与马尔穆什等球员进行交流。

上赛季，热刺以两分优势力压西哈姆（West Ham），以第17名惊险保级。来到本赛季，球队更是豪掷超3亿英镑（超5亿1400万新元）引入托纳利（Tonali）、马尔穆什等新援，但开局三场仅得一分且一球未进，目前陷入降级区，令外界担忧他们会否重走上赛季的艰难保级之路。

马尔穆什上赛季为曼市出战21场英超比赛，贡献三球三助攻。本季租借加盟热刺后，他出战两场还未取得进球。（路透社）

不过，马尔穆什表示，自己虽然刚刚加盟，但也听到不少关于上赛季的议论，不过球队应该向前看，更该专注当下。

他希望能帮助队伍在新加坡时间星期天（9月13日）凌晨的英超交锋中，击退埃弗顿（Everton），拿下赛季首胜。“现在我们向前看，一心想赢下第一场比赛，也会为此拼尽全力。我相信这个周末我们能做到。”

他也说，自己无须刻意把曼市的冠军心态“带进”热刺，因为球队本就具备这种心态。“我们眼下仍在学习教练对每名球员以及对整支球队的要求，努力去赢球。但那份冠军心态，是一直都在的。”

马尔穆什还透露，主帅德泽尔比（De Zerbi）为球队注入了“百分之百的激情”。“这份激情也会感染到整支球队。若你来看我们训练，就会发现我们每天都投入超过百分之百，全力以赴、埋头苦干，按教练的要求去做，努力作为一个团队不断进步。”

“只要你心怀这份热爱与激情，我想其他很多事情都会水到渠成。”

索兰克：上赛季异常艰难 却也磨砺了心态

比起初来乍到的马尔穆什，2024年加盟的前锋索兰克（Solanke），则是亲历了球队上赛季的艰难保级。

他说：“上赛季对我们所有人来说都很煎熬。换帅之类的变动都并不容易，但作为球员，你必须去面对，这也确实能锤炼心理韧性……这些事情在足球场上时有发生，因此也是可以从中汲取教训的。”

“我们非常不愿再经历这样的处境。希望今年球队能站上积分榜更靠前的位置。”

谈及上季末火线上任、带队保级的新帅德泽尔比，索兰克向《联合早报》表示：“他有自己的一套理念。上赛季我们换了好几位主教练，因此他的比赛风格截然不同。不过，这很契合我们想踢的方式，也符合俱乐部想要采用的打法。到目前为止，他做得一直很好。”

英格兰前锋索兰克上赛季因伤只出战了15场英超比赛，贡献三个进球。本季目前为止，他在三场联赛保持全勤。（路透社）

这位28岁的英格兰国脚补充道：“上赛季临近尾声时，我们其实没有太多时间去磨合他的打法；如今有了完整的季前备战期，队中也添了一些新面孔。但我们仍在不断学习、磨合，逐步形成属于自己的比赛风格。”

因伤病困扰，索兰克上赛季缺席了不少比赛，他期盼本赛季能保持健康，尽力帮助球队。

谈到主场迎战埃弗顿，索兰克说：“埃弗顿身体对抗很强，但英超没有轻松的比赛，每一场都很艰难。我们清楚自己必须拿出最佳状态……希望我们能做到。”

“我们想为一切可以争取的荣誉而战。这正是这家俱乐部理应追求的目标——为冠军和奖杯拼搏，这也是我们的目标。”