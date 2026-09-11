在上赛季惊险保级后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）新赛季开局三场取得一平两负，并且一球未进。对此，热刺主帅德泽尔比（De Zerbi）向球迷致歉。

德泽尔比上赛季末火线上任，帮助球队保级。在接受由友邦新加坡（AIA Singapore）邀请前来伦敦采访球队的媒体团，德泽尔比星期四（9月10日）坦言，这支正在重建的队伍，还须时间培养化学反应，要先把自己变成“一支球队”。

热刺今夏动作频频，先后打破队史转会费纪录签下费尔南德斯（Mateus Fernandes）和托纳利（Tonali），又从曼市（Manchester City）引进萨维奥（Savio）和马尔穆什（Marmoush），总花费超过3亿英镑（超5亿1400万新元），在英超数一数二。

热刺豪掷1亿7100万新元，从纽卡斯尔挖来防守型中场托纳利（左），让他成为目前球队身价最高的球员。 （路透社）

然而，高投入并不等于高回报。新赛季开局，热刺客场0比3不敌布伦特福德（Brentford），随后在主场以0比2输给纽卡斯尔（Newcastle），上轮再以0比0闷平诺丁汉森林（Nottingham Forest），三场只取得一分，目前陷入降级区。

谈到战绩，这名47岁的意大利籍主帅说：“本赛季的开局，我们感到抱歉。三场一分，无论是对球迷、对俱乐部，还是对我们自己而言，都是不够的。”

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德泽尔比：本赛季不好给出目标

不过，在外界谈论降级的背景下，被《联合早报》问及热刺本赛季最现实的目标是什么时，德泽尔比没有给出任何具体答案，“这个问题不好回答。”

他解释道，球队在转会市场做得很好，留住了范德文（van de Ven）、波罗（Porro）、本坦库尔（Bentancur）等主力，也引进多名优秀新援，“但足球就是这样，你可以做组织、可以打磨球员，但要拿到成绩，你必须踢得像一支球队。”

热刺主帅德泽尔比认为，球队在留住新科世界杯冠军波罗（左）等主力球员后，还引入了不少新援，目前只须时间磨合球队。（路透社）

“我们时间不多，但我们在努力。在谈目标之前，我认为我们得先找到那些能让我们成为一支球队的东西。”

他把开局不顺归因于磨合，称球队重建了“五到七成”的阵容，新援仍在融入。“等我们真正成为一支球队，等新援融入老队员之间的连结，大家就会看到真正的热刺。”

对于重金投入却迟迟不见成效，德泽尔比说自己并不因此背负压力。“考虑到我们身处英超，这样的投入是合理的。”他还补充道，球队管理层的计划“非常清晰”。

“现在轮到我们工作。我们当然必须进步、必须拿成绩、必须踢得更好，但要说因为花了钱而有压力的话，这一点不存在。”

德泽尔比：希望将来热刺稳在英超前列

今年3月底，热刺在一个赛季内第三度换帅，把卸任马赛（Marseille）主帅后赋闲在家的德泽尔比请来救火。他上任时球队仅高出降级区一分，最终以两分优势力压西哈姆（West Ham），以第17名避免降入英冠。

谈到与俱乐部签下的五年合约，德泽尔比说，目标是帮助热刺站上英超前列并稳定下来，“不是只踢一个赛季的好球，然后又回去为保级而战。”他也说，自己一直是按“要待10年、15年”来工作，但足球还是要靠战绩说话。

本季目前为止，热刺只在英格兰联赛杯第二轮比赛中，主场以5比1大胜英冠球队查尔顿（Charlton），但在英超赛场未尝一胜。接下来，球队将在新加坡时间星期天（9月13日）凌晨主场迎战埃弗顿（Everton），力争赛季英超首胜。