（巴黎综合电）国际滑冰联盟（ISU）星期四（9月10日）证实，俄罗斯花样滑冰名将卡米拉·瓦莉耶娃（Kamila Valieva）的中立运动员资格遭撤销，因此无法参加国际赛事。

2022年冬季奥运会期间，年仅15岁的卡米拉因为完成了四周跳，成为奥运会史上第一人，并协助俄罗斯赢得团体赛金牌。然而，她很快被爆出药检不过关，成为全球争议焦点。

她在比赛两个月前接受药检的样本，检测出含有被禁的心脏药物曲美他嗪（Trimetazidine），俄罗斯的团体金牌因此被取消，美国队递补登上了最高领奖台，卡米拉也被处以长达四年的禁赛。

现年20岁的卡米拉终于在去年12月结束禁赛期，并于今年1月参加了俄罗斯跳跃锦标赛，正式重返赛场。不过，她仍没有资格参加今年2月举行的米兰—科尔蒂纳冬季奥运会。

国际滑冰联盟撤销她资格的消息，最早于上星期六（5日）传出。一名知情人士当时告诉路透社，卡米拉已收到国际滑冰联盟发出的相关信函。

另两名2022冬奥选手也受影响

除了她之外，俄罗斯男子单人滑选手康德拉秋克（Kondratiuk），以及冰舞组合亚历山德拉·斯捷潘诺娃（Alexandra Stepanova）和布金（Bukin）的中立运动员资格也遭到撤销。他们都是参加了2022年冬奥会的俄罗斯运动员。

俄罗斯国家通讯社塔斯社引述俄罗斯体育部长杰格佳廖夫（Degtyarev）的话报道，受影响的所有运动员都将向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。

杰格佳廖夫同时也是俄罗斯奥委会主席，他告诉塔斯社：“俄罗斯花样滑冰总会，以及这些被不公正地剥夺参加国际滑冰联盟赛事权利的运动员，很快会向国际体育仲裁法庭提出申诉，起诉国际滑冰联盟。

“我们的运动员和总会将获得法律支持，包括由合格律师提供协助。”

俄罗斯花样滑冰总会也发表声明说，将利用一切可行途径解决有关问题。

自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，俄罗斯运动员一直被禁止以国家名义参加国际赛事。

随后，国际滑冰联盟为俄罗斯和白罗斯部分符合条件的运动员制定参赛途径，让他们以“个人中立运动员”的身份参加国际赛事，但必须经过严格的审核程序。

卡米拉社媒发布支持俄军事行动贴文

根据国际滑冰联盟的中立资格标准，如果运动员被认定正在俄罗斯或白罗斯军队或安全部门服役、曾在2022年2月以来参与针对乌克兰的军事行动，或曾公开表达支持战争，均可能被拒绝授予中立运动员资格。

不过，国际滑冰联盟没有说明卡米拉究竟违反了哪一项中立资格标准，但据法新社的报道，这名滑冰运动员的社交媒体账号上曾出现过支持俄罗斯在乌克兰军事行动的贴文。

卡米拉至今尚未对此作出回应。