（马德里法新电）世界一级方程式（F1）马赛地车队的英国车手拉塞尔（Russell）在星期四（9月10日）坦言，如果要在车手积分榜上爆冷逆袭，击败目前一骑绝尘的队友兼领跑者安东内利（Antonelli）夺得年度车手总冠军，他需要运气相助。

在本周末的西班牙大奖赛开赛前，拉塞尔在全新建成的马德里环（Madring）赛道上表示，和安东内利一样，他现在并没有过多考虑争冠形势，而只是专注于如何通过一场场比赛来提升自己的表现。

现年20岁的意大利新星安东内利则重申，上星期日在蒙扎（Monza）主场完成从第19位发车并最终夺冠的壮举，是自己迄今为止“人生中最美好的一天”。但他也表示，自己正刻意避开关于争冠的讨论，全神贯注于比赛本身。

上场在主场夺冠后，意大利车手安东内利不仅用冠军奖杯饮用香槟，还当作碗来享用意大利面。（路透社）

谈及夺冠后的庆祝，安东内利回想起自己用冠军奖杯盛用意大利面大快朵颐的趣事，脸上洋溢着喜悦。他说：“蒙扎那一站证明了，我在驾驶时并没有去想或担心总冠军的事。我当时只是为了赢而驾驶，全力以赴做好自己。”

他誓言：“我最想避免的，就是在自由练习赛、排位赛甚至正赛中，脑子里一直想着或担心总冠军。这是我必须不惜一切代价去避免的情况。”

目前在车手积分榜上落后安东内利66分的拉塞尔，显然已经从上星期日的痛失好局中恢复了平静。当时，从杆位出发的他遗憾被队友在最后三圈反超。

拉塞尔说：“我认为，就整个周末和整个赛季的表现而言，过去两站比赛可以说是我发挥最强的两个周末。因此我对自己的表现还算满意，但当然，我仍需要不断改进。”

对于自己的争冠前景，拉塞尔坦言：“我想我绝对需要一些运气和出色的发挥。我目前没有去想总冠军的事，因为正如我所说，他（安东内利）现在的表现确实比我更好，理应在积分榜上领跑……我现在专注于开得更快，努力发掘赛车的更多性能。”

哈密尔顿勒克莱尔坦诚交谈

在上星期日的蒙扎大奖赛首圈中，七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）被法拉利队友勒克莱尔（Leclerc）挤出赛道并开上沙地，名次从第四一路跌至第十。这名英国名将最终以第六名完赛，而勒克莱尔则不幸撞车退赛。赛后，哈密尔顿曾呼吁车队制定书面的内部交战规则。

西班牙大奖赛媒体日上，哈密尔顿在被问及是否已将任何规定诉诸文字时回答：“并没有。我确定在未来的某个阶段，我们会讨论如何做得更好，但我们（在两站比赛之间）并没有太多调整的时间。你无法在两天内改变一切。”

哈密尔顿透露，两人在讨论这一事件时非常坦诚，没有任何回避。摩纳哥车手勒克莱尔也向记者承认，他在赛后反复观看了比赛录像，并意识到自己当时的防守动作确实有些过火。

勒克莱尔说：“我向哈密尔顿表达了这一点。我想，对于未来应该怎么做或避免什么，我们之间已经非常清楚了，在此我就不再透露更多谈话细节。我唯一能说的是，这绝对没有影响我们之间良好的关系，未来也不会受到任何影响，这对我来说才是最重要的。”

勒克莱尔也透露，他在蒙扎第二圈末段的撞车相当剧烈，导致颈部酸痛了两天，不过目前已经完全康复，并无大碍。

阿隆索对未来去留卖关子

F1围场活化石阿隆索（Alonso）即将迎来主场比赛，但合同会在赛季末到期的他谈到个人未来时，却对现场记者大卖关子。

在被问及是否即将做出决定时，阿隆索仅简单地回答道：“不会很快。”

当被追问为何迟迟不肯宣布时，他开玩笑地调侃道：“因为我觉得这样（让大家猜测）挺好的。”

对于阿斯顿马丁车队是否正在施压要他尽快做出决定，这名45岁的车手选择以闪烁其词和反讽的口吻来回应。不过，他明确表示，自己非常清楚已有其他车手正与车队老板斯特罗尔（Stroll）接触，讨论可能会空出来的车手席位。

阿隆索还透露，他目前正在考虑多种选择，其中也包括在车队中转型扮演不同的角色。