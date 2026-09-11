（马德里综合电）世界一级方程式（F1）本周末将首次移师全新落成的“马德里环”赛道（Madring）举办西班牙大奖赛，多名F1车手预测，本周末恐将充斥着撞车事故与混乱局面。

上周末在意大利蒙扎大奖赛中，夺得职业生涯首个杆位的阿尔卑车手加斯利（Gasly）直言：“我敢打包票，本周末绝对会出动红旗。”

与大多数车手一样，这名法国车手在星期四（9月10日）绕着这条全长5.416公里的半街区半永久性混合型赛道步行了一圈。该赛道的建设成本超过8300万欧元（约1亿2213万新元）。

西班牙在本赛季承办两站大奖赛，在巴塞罗那的加泰罗尼亚大奖赛之后，马德里赛道也加入了赛历。这也是F1自三年前的美国拉斯维加斯大奖赛以来，迎来的首条全新赛道，同时也为本赛季的欧洲传统赛区大戏拉下帷幕。

加斯利的队友、阿根廷车手科拉平托（Colapinto）表示，他非常期待在星期五（11日）的练习赛中亲自上场体验，但他警告说：“这条赛道对所有车手来说都将极其艰难。即使是在模拟器上，要想跑完完整的一圈也要花上我好几个小时。”

科拉平托补充道：“它融合了各种元素。如果你把赛历上24站比赛的所有特征糅合在一起，大概就会得到像这样的一条赛道。”

现年36岁、拥有294场大奖赛经验的凯迪拉克车队墨西哥老将佩雷斯（Perez）则直言：“这太吓人了！”

这名墨西哥老将指出，这将是一条容错率极低、路面抓地力极差的严苛赛道，不容许车手出现任何失误。

Breaking down the MADRING 😍



High speed sections, followed by lower speed, for those prime overtaking spots 😮‍💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/8xxeXMssC4 — Formula 1 (@F1) September 9, 2026

法拉利双雄提前体验无优势

在今年7月该赛道尚未完全竣工时，法拉利车队曾在此举行过拍摄日活动。而在今年8月举办的一场三级方程式（F3）赛事中，这里更是目睹了三辆赛车被撞毁，比赛甚至因红旗被迫中断多达19次。

这条赛道最瞩目的招牌设计位于第12弯——被称为“La Monumental”（西班牙语意为宏伟、通常指著名的斗牛场或地标建筑）的倾斜弯角。

赛车在驶过这个超长的弧线弯后会飞越一个坡顶，那一瞬间车手们的视野中没有柏油路面，而是直接面向可容纳4万5000名观众的宏伟看台和蓝天。

到目前为止，大多数车手只在模拟器上体验过这条赛道，这也让各车队在寻找赛车设置和最佳行车线时面临重重未知。而参与了拍摄日活动的法拉利车队双雄勒克莱尔（Leclerc）与哈密尔顿（Hamilton），是仅有的两名具有驾驶F1赛车实地体验过马德里环赛道的车手。

不过，七届世界冠军哈密尔顿迅速给外界所谓的“提前体验优势说”泼了冷水。

他对记者说：“我认为几乎没有任何优势。当时路面超级多沙尘，完全没有抓地力。而且因为是拍摄日而非测试，我们无法对赛车进行任何调整。我们在很多弯角甚至没有全速前进，马力低、抓地力也低。唯一的收获就是我知道了赛道往哪里转，所以老实说，我不认为我们有任何优势。”

勒克莱尔：新赛道排位赛更重要

勒克莱尔则预计排位赛在这条赛道将变得至关重要。他受访时说：“我认为在这样的周末，你需要将更多精力放在排位赛速度上，而不是正赛速度。我们的优先级会稍稍向排位赛倾斜。”

土生土长的马德里车手、威廉斯车队的塞恩斯（Sainz）是该赛道的形象大使。他在星期四的新闻发布会上说：“它看起来与众不同，很有个性与魅力，包含了许多不同类型的弯角。至少可以说，这是一条我们不习惯的独特赛道。”

塞恩斯此前曾驾驶民用车在未完工的赛道上跑过几圈，但他坦言那“完全无法反映真实情况，还是模拟器上的体验更具参考价值”。