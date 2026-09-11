新加坡历史首名征战三级方程式（Formula 3）锦标赛的车手何宗宪（19岁）星期五（9月11日）宣布，由于将回国服兵役，他决定不参加本赛季在西班牙马德里举行的F3收官战，赛车生涯也按下了暂停键。这意味着日前落幕的意大利蒙扎站，已成为何宗宪今年的最后一场比赛。

他在Instagram上发表声明透露，随着服役期临近，他未来两年内将无法全身心投入赛事，因此不得不做出艰难的割舍，并感谢车队理解他缺席收官战的决定。

何宗宪在声明中写道：“和所有新加坡男性一样，我很快将开始长达22个月的国民服役。这意味我在未来几年可能都无法参加赛车比赛。”

兼顾考试与兵役 心理重担超出预期

回顾今年的赛季，这名效力于新西兰罗丹车队（Rodin）的年轻车手坦言，本赛季的表现有些不尽如人意。这与他在赛道之外面临的学业及前途双重压力有直接关系。

蒙扎站之后，他凭借在布达佩斯站第九名收下的2分，目前在车手积分榜上位列34名车手中的第25位。

今年5月至6月期间，何宗宪还参加了A水准考试。他说，在兼顾高强度备考的同时，还要面对服役前对未来不确定性的忧虑。两副重担叠加在肩，对他的心理产生了超出预期的影响，也让他失去了一定的势头。

异乡孤身打拼八年 期待回归家庭

年仅11岁时，何宗宪就为了追逐一级方程式（F1）的终极梦想，在母亲的陪伴下远赴欧洲生活和精进车技。在异乡孤身打拼八年后，面对即将到来的服役生活，他表示，自己目前正专注于调整日常作息，并很期待和家人团聚。

他对《联合早报》说：“离开家人八年之后，我非常期待接下来能有更多时间陪伴他们。对于未来的赛车生涯，我目前还没有具体规划，但我很清楚，如果没有家人、经纪人、车队和赞助商一如既往的支持，我绝对无法走到今天。谢谢大家一直对我的信任。”

我国赛车史开创者 赛车梦暂进“维修站”

何宗宪是我国赛车运动史上的先锋。他在2023年夺得四级方程式（F4）西班牙锦标赛年度亚军，并在2024年一举斩获Eurocup-3锦标赛总冠军，写下我国赛车历史新篇。

2025年，他正式升入F3锦标赛，并成功在巴林站拿分，成为首个在F3赛事中取得积分的新加坡人。

随着兵役将至，这名赛车新秀的F1梦想不得不进入“维修站”（pit stop）。何宗宪透露，在履行完22个月的国民服役后，他很可能会选择入读大学，继续规划未来的人生方向。