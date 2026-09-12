应友邦新加坡（AIA Singapore）邀请，《联合早报》等媒体近日前往伦敦访问英超球队“热刺”托特纳姆（Tottenham），在星期四（9月10日）亲身体验球队训练，并与友邦新加坡首席营销和医疗保健官伊尔玛·哈斯库苏玛（Irma Hadikusuma）交流。

谈到新加坡青少年足球发展，伊尔玛分享了去年五名狮城青少年赴英国参加热刺足球训练的经历。她回忆，当时这些孩子能够亲身走进英超球队的训练环境，对他们而言是“一生一次的机会”。

她认为，这类经历带来的收获不只在于足球技术。孩子在训练过程中学习如何保持纪律、投入自己热爱的事情，这些习惯也能延续到球场以外。

伊尔玛说，新加坡青少年面对学业和家庭等方面的压力，体育运动除了锻炼身体，也能帮助他们培养心理韧性。“我们希望这些经历能塑造他们的性格，塑造他们的青春与成年生活。”

谈到新加坡的足球氛围，伊尔玛认为，本地拥有不少热刺及英超球迷，足球在新加坡也有广泛的群众基础。这也是球会与本地球迷保持联系的重要基础。

热刺上一次访问新加坡是在2023年。对于球队未来是否会再次访新，伊尔玛说：“当然，为什么不呢？我们希望如此。”不过，她也透露，短期内还没有相关计划，但未来不排除这个可能。

媒体团当天也访问了热刺主帅德泽尔比（De Zerbi），以及新援马尔穆什（Marmoush）等球员。