（马德里路透电）世界一级方程式（F1）西班牙大奖赛本周末进行，效力于马赛地的安东内利（Antonelli）在练习赛中跑出全场最快圈速，两名法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）和哈密尔顿（Hamilton）紧随其后。

西班牙大奖赛在全新且难度颇高的马德里环（Madring）赛道，安东内利完成的最快圈速为1分33秒662，比勒克莱尔的最快圈速快了0.113秒，七届世界冠军哈密尔顿则落后0.149秒，排名第三。

安东内利说：“这是一条驾驶起来非常酷的赛道。对我们车手来说，这确实是一项挑战，因为赛道上有很多高速弯道，而且墙壁距离赛道很近。”

这场练习赛也不是一帆风顺的，期间一度因红牛新秀林德布拉德（Lindblad）发生撞车事故而暂停。这名英国车手也成为首名在这条马德里新赛道发生撞车的F1车手。

林德布拉德在第13弯失去赛车尾部控制，赛车侧身撞向护墙，事故导致他的练习在结束前24分钟提前告终。

尽管如此，林德布拉德仍以第四快的圈速完成练习赛。他说：“从外面看起来撞得相当严重，但幸运的是撞击并不算太大，我感觉完全没事。赛车有一些损坏，所以对于车队今晚必须额外进行的工作，我感到抱歉。”

与安东内利争夺车手总冠军的最接近竞争者拉塞尔（Russell），在第一节练习赛以1分34秒077领跑，但在第二节排名第五。