（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）及法国队前锋姆巴佩（Mbappe）日前对网络上将他恶搞为“独裁者”的流行梗图做出了回应，他表示这一趋势“反映出好些人欠缺政治和人文意识”。

这张将这名法国巨星塑造为身着军装造型的梗图起源不明，但外界推测可能源于姆巴佩在2024年因一家烤肉店老板为三明治命名时，使用他名字而起诉对方的事件。也有人认为，梗图是在讽刺姆巴佩此前在巴黎圣日耳曼（PSG），以及如今在皇马所拥有的巨大球队话语权。

在接受法国《队报》（L’Equipe）专访时，现年27岁的姆巴佩表示，他能理解其中的幽默成分，但他更在意这种恶搞在无形中淡化了严肃的历史话题。

姆巴佩说：“在某种程度上这挺搞笑的，因为你能感觉到对某些人来说这只是纯粹的开玩笑，但也有让人笑不出来的部分，因为我们都知道，这类人在历史上给人类造成过多么巨大的灾难。

“被拿去和那些杀害他人、或者给千百万人带来苦难的人相提并论……我不认为自己这辈子做过任何类似的事。所以我的心情挺复杂的。

“一方面，我知道大家只是出于轻松的心态，没打算太过火；但另一方面，这或许也反映出人们在政治和人文意识上的欠缺。”

此外，姆巴佩还谈到了法国队队友登贝莱（Dembele）给他取的新外号“蒙博托”（Mobutu）——该外号指的是1965年至1997年间执政刚果民主共和国（曾更名为扎伊尔）的独裁者蒙博托·塞塞·塞科（Mobutu Sese Seko）。

姆巴佩笑着回应说：“奥斯曼（登贝莱）这个人真的很不一样，他也是在社交媒体上看到的！他只是在开玩笑罢了。”

本赛季在主帅莫里尼奥（Mourinho）麾下，姆巴佩状态极为火热，已经在五场比赛中攻入五球。皇马将于新加坡时间星期天（9月13日）凌晨在主场迎战巴列卡诺（Vallecano）。