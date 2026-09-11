（马德里综合电）英国车手诺里斯（Norris）在星期六（9月12日）举行的世界一级方程式（F1）西班牙大奖赛排位赛中力压群雄，为迈凯伦车队夺下杆位，领跑车手积分榜的安东内利（Antonelli）则以微差排在第二位。

这是F1大奖赛阔别45年后，首次回到西班牙首都马德里。在全新落成的“马德里环”赛道（Madring）上，卫冕冠军诺里斯以1分31秒824的成绩完成极速一圈收下杆位。年仅20岁的马赛地车手安东内利以1分31秒835收获第二并排发车，两人之间的差距仅0.011秒，而代表红牛出战的维斯塔潘（Verstappen）则在星期日（13日）的正赛中锁定第三发车位。

在近四站比赛中第三次拿下杆位的诺里斯赛后说：“我很震惊，对于能拿到杆位也有点意外。天呐，这是我职业生涯跑出的最佳飞驰圈之一。

“最后一圈时肾上腺素飙升，你必须放松下来，让一切顺其自然。”

法拉利车手哈密尔顿（Hamilton）将与维斯塔潘一同在第二排起跑。他的队友勒克莱尔（Leclerc）排在第五位，力压排在第六位的马赛地另一名车手拉塞尔（Russell）。

迈凯伦车手皮亚斯特里（Piastri）将从第七位发车，红牛（Red Bull）车手的劳森（Lawson）位列第八，阿尔卑车手科拉平托（Colapinto）获得第九，红牛二队的新秀林德布拉德（Lindblad）则名列第10。