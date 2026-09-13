（桑德兰法新电）吉马良斯（Guimaraes）攻入加盟阿申纳（Arsenal）后的首个进球，加上门将拉亚（Raya）扑出罚球和萨卡（Saka）的破门，帮助“炮兵”在新加坡时间星期天（9月13日）2比0客胜桑德兰（Sunderland），以全胜战绩继续冲击英超卫冕。

阿特塔（Arteta）领军的炮兵，本赛季各项赛事五场比赛仅丢一球。不过，桑德兰本有机会攻破炮兵的稳固防线，但勒菲（Le Fee）的罚球被拉亚扑向门柱，让炮兵逃过一劫。

到了第58分钟，吉马良斯便让光明球场（Stadium of Light）陷入沉默。这名巴西中场在禁区外起脚，轰出一记直挂球门上角的精彩远射。

完场补时第六分钟，桑德兰左卫曼达瓦（Mandava）在禁区内犯规，吃到第二张黄卡被罚下，并送给阿申纳罚球。主罚的萨卡一蹴而就，帮助炮兵锁定胜局。

阿特塔：判给桑德兰罚球不可接受

尽管球队取胜，阿特塔赛后仍对桑德兰获得的罚球耿耿于怀。当时炮兵中卫孔萨（Konsa）拉倒对方中卫巴拉德（Ballard），主裁判指向罚球点。

阿特塔说：“在这个级别的比赛中，这是不可接受的！这可能改变一个赛季、整个冠军争夺的走势。”

这名西班牙籍主帅还说：“我从事足球工作已经差不多28年。无论在哪种情况下、哪场比赛、哪个联赛，这都不应该是罚球。”

炮兵主帅阿特塔对裁判判给桑德兰罚球十分不满，认为这是不该出现的判罚。（法新社）

尽管本场仅以两球获胜，阿申纳近期已经展现出进攻端逐渐提升的迹象。他们上周末以2比1击败切尔西（Chelsea），星期四（10日）又在欧冠赛场以1比0小胜意甲对手那波利（Napoli），取得开门红。

在英超赛场，阿申纳以12分升至榜首，领先少赛一场的曼市（Manchester City）三分。此外，炮兵已经领先切尔西五分、利物浦（Liverpool）六分，以及少赛一场的曼联（Manchester United）八分，有望进一步拉开与竞争对手的差距。

曼市将在同日晚些时候与同城对手曼联打响德比大战。马雷斯卡（Maresca）麾下经过重新调整的曼市能否继续紧追不舍，仍将是冠军争夺的关键。