（马德里综合电）20岁意大利车手安东内利（Antonelli）星期天（9月13日）晚上赢得在马德里新赛道举行的西班牙大奖赛，距离夺得世界一级方程式（F1）世界冠军又进一步。

这是安东内利个人本赛季的第八场胜利，在完成14站赛事后，他将自己在车手积分榜上的领先优势扩大至81分。

比赛关键在第15圈，当时虚拟安全车出动，让安东内利得以把握机会进站。不过从杆位发车并领跑的诺里斯已经过了维修区入口，他在第16圈虚拟安全车撤出时才进站，且因右前轮胎更换不顺浪费了时间，出站后排名第五而错失夺冠机会。

在这条几乎难以超车的赛道上，这次失误对诺里斯的影响相当大。他最后以季军完赛，红牛车手维斯塔潘（Verstappen）获得亚军。

安东内利赛后说：“我认为今天赢下比赛当然很好，但感觉并没有那么好，因为我觉得兰多（诺里斯）今天配得上这场胜利。不过总体来说，我们欢迎这个结果。”

诺里斯则感叹：“我无能为力……只是运气没有站在我们这边。我觉得我们今天配得上胜利，但有时候这就是赛车。

“我觉得自己今天跑出了一场完美的比赛，只是运气不在我这边。”

目前，安东内利在车手积分榜上以292分高居首位，最接近他的对手、同时也是队友的拉塞尔（Russell）以211分排名第二，他在西班牙大奖赛获得第五名。

法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）得第四，他的队友哈密尔顿（Hamilton）因为刹车故障，早早在第七圈就退赛。

第六到第10名获得积分的分别是红牛的劳森（Lawson）、阿尔卑的科拉平托（Colapinto）、迈凯伦的皮亚斯特里（Piastri）、红牛二队的林德布拉德（Lindblad）和奥迪的霍肯伯格（Hulkenberg）。