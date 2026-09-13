（考文垂法新电）“海鸥”布赖顿（Brighton）星期天（9月13日）在客场踢出五星表现，以5比0痛宰由切尔西（Chelsea）传奇兰帕德（Lampard）执教的升班马“天蓝军团”考文垂（Coventry），升上英超第四位。

布赖顿继首轮4比0大胜阿斯顿维拉（Aston Villa）后，再度刷新自己保持的新赛季英超最悬殊比分成绩。

科斯图拉斯（Kostoulas）在上半场为球队取得领先，亚尔库耶（Yalcouye）在第51分钟扩大优势。

两分钟后，考文垂前锋阿沃尼伊（Awoniyi）因肘击德库柏（de Cuyper）脸部，被裁判出示红卡罚下，让球队雪上加霜。

阿沃尼伊（左）被罚下后，得到主帅兰帕德的安慰。（路透社）

布赖顿把握机会，格罗斯（Gross）第70分钟罚球破门，随后队长邓克（Dunk）第83分钟远射得分。阿亚里（Ayari）在补时阶段第四分钟锦上添花，为布赖顿锁定这场酣畅淋漓的大胜。

兰帕德率领的考文垂目前稳居榜末，球队在下周中联赛杯对垒阿斯顿维拉和下周末对垒诺丁汉森林的比赛，必须拿出更好的表现。（路透社）

时隔25年再战英超的考文垂，本赛季前四场英超全部失利且一球未进，他们也是目前唯一一支尚未拿到积分的队伍。不少失望的主场球迷在比赛还没结束就纷纷离席。

布赖顿再次收获大胜后，累积七分，暂时升上第四位。