布赖顿英超5比0大胜 考文垂零进球零分继续垫底
布赖顿主将格罗斯（中）攻入第三球后兴奋庆祝。 （路透社）
（考文垂法新电）“海鸥”布赖顿（Brighton）星期天（9月13日）在客场踢出五星表现，以5比0痛宰由切尔西（Chelsea）传奇兰帕德（Lampard）执教的升班马“天蓝军团”考文垂（Coventry），升上英超第四位。
布赖顿继首轮4比0大胜阿斯顿维拉（Aston Villa）后，再度刷新自己保持的新赛季英超最悬殊比分成绩。
科斯图拉斯（Kostoulas）在上半场为球队取得领先，亚尔库耶（Yalcouye）在第51分钟扩大优势。
两分钟后，考文垂前锋阿沃尼伊（Awoniyi）因肘击德库柏（de Cuyper）脸部，被裁判出示红卡罚下，让球队雪上加霜。
布赖顿把握机会，格罗斯（Gross）第70分钟罚球破门，随后队长邓克（Dunk）第83分钟远射得分。阿亚里（Ayari）在补时阶段第四分钟锦上添花，为布赖顿锁定这场酣畅淋漓的大胜。
时隔25年再战英超的考文垂，本赛季前四场英超全部失利且一球未进，他们也是目前唯一一支尚未拿到积分的队伍。不少失望的主场球迷在比赛还没结束就纷纷离席。
布赖顿再次收获大胜后，累积七分，暂时升上第四位。