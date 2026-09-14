（瓦伦西亚法新电）卫冕冠军巴塞罗那（Barcelona）在星期天（9月13日）晚上的西甲联赛中，凭借西班牙边锋亚马尔（Yamal）的梅开二度，在客场以4比2战胜莱万特（Levante），延续球队本赛季开局全胜的势头，以三分力压皇家马德里（Real Madrid）领跑。

面对已连续八场在主场保持不败的莱万特，巴塞开场五分钟便给对方一个下马威，由刚被提拔到一线队的19岁小将埃斯帕特（Espart）建功，以1比0首开纪录。

亚马尔接着在上下半场各进一球，一度让巴塞以3比0遥遥领先，但莱万特在比赛尾声阶段连追两球，一度看到扳平希望。关键时刻，替补出场的阿德耶米（Adeyemi）在补时阶段破门，让巴塞以4比2锁定胜局。

本赛季才加盟巴塞罗那的阿德耶米（左）为新东家锁定胜局。（法新社）

巴塞后卫埃里克·加西亚（Eric Garcia）说，球员在下半场有些松懈，差点让球队付出代价。“这是一场艰难的比赛，我们确实把局面搞得比原本需要的更复杂，但这给我们上了一课——如果你给对手哪怕一点喘息的空间，他们就会反过来压制你。”

主帅弗里克（Flick）则说：“这当然不是我们表现最好的一场比赛。我们的开局很棒，但在下半场遇到一些困难，我们必须努力改进。这很正常，有些方面我们需要做得更好，甚至要好得多。我们会向全队指出问题并备战下一场比赛，但对于这个结果，我感到满意。”

体马赛末连进三球击溃皇社

虽然缺少在上星期六（12日）训练中受伤的阿尔瓦雷斯（Alvarez），但体育马德里（Atletico Madrid）在客场以3比0完胜皇家社会（Real Sociedad），重返胜轨后排名积分榜第四。

体马的三个进球都出现在比赛的最后阶段，格里马尔多（Grimaldo）第84分钟通过罚球打破僵局后，加拿大国脚乔纳森·戴维（Jonathan David）在第90分钟攻入加盟以来的首球，加上朱利亚诺·西蒙尼（Giuliano Simeone）在伤停补时的锦上添花，成功以3比0全取三分。

主帅迭戈·西蒙尼（Diego Simeone）赛后说：“赢球总是让人开心，但总有可以改进的地方，何况我们还处于建队过程中。”

在其他场次中，塞尔塔维哥（Celta Vigo）在主场与马拉加（Malaga）战成1比1，赫塔费（Getafe）与拉科鲁尼亚（Deportivo La Coruna）也以1比1握手言和。