（路透社电）世界一级方程式（F1）世界冠军维斯塔潘（Verstappen）说，在上个月与红牛车队完成续约之前，他曾“认真考虑过”退役或转投其他车队。

上个月与红牛续约至2030年的维斯塔潘在接受德国媒体《图片报》（Bild）专访时讨论关于退役的想法，并证实曾与迈凯伦车队进行谈判。

维斯塔潘说：“你必须认真对待与其他车队的每一次对话，但归根结底，比起签约另一支赛车队，我当时更接近离开F1。

“你要么选择退出，要么不退，所以这是一个各占50%概率的决定。我确实认真考虑过就此告别。但到了最后，我真的单纯热爱赛车。”

现年28岁的维斯塔潘曾在2021至2024年间实现F1车手四连冠，但本赛季他尚未夺下任何分站冠军。在上星期天（13日）的西班牙大奖赛（马德里站）夺得亚军后，他目前在车手积分榜上暂列第六，落后领头羊马赛地车手安东内利（Antonelli）147分。

维斯塔潘强调，上个月与红牛达成新合同并非出于任何外部压力，“如果双方都希望长期合作，为什么要等待？外界的批评并不会困扰我，我不在乎别人怎么看我”。

“唯一重要的是我的家人、我的管理团队、车队，以及我自己的感受。我必须能够与自己相处，而我可以做到这一点。”

维斯塔潘说，他在F1赛场上已经没有什么需要向自己证明的了。

他说：“我是四届世界冠军，在拿到第一个冠军之后，我就已经实现自己想要的一切。我比赛不是为了打破历史纪录，而是为了我自己、车队和我们的球迷。正因如此，最终的决定做得很迅速。”

与现年45岁的阿斯顿马丁车队老将阿隆索（Alonso）不同，维斯塔潘说，他并不认为到了40多岁还会继续参赛，“我不这么认为，但这种事很难预测，只要我还享受其中，我就会继续跑下去”。

F1赛季将在两周后的阿塞拜疆大奖赛重燃战火。