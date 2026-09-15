（利兹法新电）利兹（Leeds）在新加坡时间星期二（9月15日）凌晨进行的英超联赛中，以4比1大胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），排名跃升至第三。

在这场比赛中，喜鹊球员米利（Miley）的自摆乌龙为利兹打开胜利之门，随后利兹的博格尔（Bogle）、卡尔弗特—卢因（Calvert-Lewin）和奥卡福（Okafor）陆续建功，为球队锁定胜局。虽然喜鹊的图雷（Toure）在比赛结束之前攻入挽回颜面的一球，但无济于事。

纽卡斯尔背后的靠山是沙特主权财富基金雄厚的财力，但在休赛期补强却选择引进新星来填补离队球员留下的空缺，最终在经验更丰富的利兹面前显得无能为力。

新帅贾斯勒（Jaissle）遭遇执教以来首场败仗，他说：“从一开始就很清楚，我也说过很多次，我们一路上会经历起伏和挑战。我们如今面对这样的挑战，这很艰难，真的非常艰难。”

利兹在比赛进行不到一小时便将比分扩大至4比0，主帅法尔克（Farke）说：“目前拿到八分，这是个完美的开局，球队的表现非常出色。无论有球还是无球，我们都展现能量、质量和良好的整体结构。”

这场胜利让利兹缩小与领头羊的差距，目前他们在积分榜上仅落后上届冠军阿申纳（Arsenal）和曼市（Man City），这两支球队同为12分，不过阿申纳以净胜球优势位列第一。

纽卡斯尔则继续维持五分，但由于净胜球不如同分的其他球队，排名下滑至第12位。