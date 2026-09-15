（巴黎综合电）针对姆巴佩（Mbappe）此前称自己为“天选之子”的言论，登贝莱（Dembele）日前作出回应，说自己“从来就不是天选之子”。

姆巴佩日前在接受《法国足球》（France Football）专访时为自己竞逐金球奖造势，直言“上赛季没有比我更好的球员”。在对比两人受到的外界预期时，这名皇家马德里（Real Madrid）前锋说，登贝莱“一直被视为有天赋的球员”，并补充道：“而我一直被视为天选之子。”

在巴黎圣日耳曼（PSG）客场1比0小胜布雷斯特（Brest）的比赛后，现年29岁的登贝莱被问及是否有信心连续第二年斩获金球奖时，似乎对姆巴佩的言论作出回应。

登贝莱说：“我一直都是坐在教室最后排、默默刻苦努力的那个人，在我的职业生涯中，我从不多说什么，只是非常努力地训练。”

自认靠汗水赢得回报

“就像我说的，我从来不是什么天选之子，但我付出了汗水。在经历一个梦幻般的赛季后，上赛季我得到回报。至于今年，我们会看看进展如何——没有任何压力，放轻松就好。”

上周，登贝莱列出凯恩（Kane）、克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia），以及姆巴佩为自己心目中本届金球奖的三大热门人选。但他同时强调：“我不认为这个奖项充满悬念，我觉得它依然会保留在巴黎圣日耳曼球员的手中。”

在主帅恩里克（Enrique）的执教下，登贝莱2025年结束的赛季迎来爆发，各项赛事狂轰35球，帮助大巴黎斩获法甲、法国杯冠军，并在欧冠决赛中5比0大胜国际米兰（Inter Milan），拿下队史首座欧冠奖杯。他去年也借此成为历史第六个荣膺金球奖的法国球员。

相比之下，在2024年离开大巴黎加盟皇马的姆巴佩，尽管在首秀赛季各项赛事轰入44球，但在2025年金球奖评选中仅名列第七位。