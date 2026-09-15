（巴西综合电）巴西甲级联赛球队桑托斯（Santos）星期一（9月14日）宣布，库蒂尼奥（Coutinho）以自由球员身份加盟球队，双方签约至今年底。这也意味着，这名昔日巴西国家队中场将与好友内马尔（Neymar）首次在球会层面并肩作战。

库蒂尼奥曾在利物浦（Liverpool）效力五年，随后于2018年1月转会至巴塞罗那（Barcelona），并帮助球队两次夺得西甲冠军。不过，两人在巴塞并未有过交集，因为内马尔早在2017年8月便已转投巴黎圣日耳曼（PSG）。

尽管如此，内马尔依旧是推动这次转会的重要因素。库蒂尼奥今年2月离开瓦斯科达伽马（Vasco da Gama）后，一度陷入低潮。他在桑托斯亮相时透露，当时主场球迷不断辱骂他并要他离队，导致他做出离开母队的艰难决定。

内马尔三顾茅庐推动转会

在库蒂尼奥离开瓦斯科达伽马的第二天，内马尔便主动联系这名从小认识的好友，游说他加盟桑托斯。起初库蒂尼奥并未接受，内马尔随后又两度提出邀请，直到两周前第三次劝说，才让库蒂尼奥重新认真考虑这项提议。

值得一提的是，桑托斯与瓦斯科同属巴甲球队，也是联赛中的竞争对手。库蒂尼奥说：“我停下来，想了又想。为什么不呢？这有什么问题吗？无非是换一座城市。如果我不再重返赛场好好踢球，那对我自己太不公平了。”

库蒂尼奥也毫不掩饰自己对这次重逢的期待，他说：“能和内马尔并肩作战，我很幸运。虽然没在同一家球会效力过，但我们一直相处得很好，还一起代表国家队征战过世界杯。他是一位顶级球星和传奇偶像，能和他同在一间更衣室、在球场上并肩作战，我非常高兴。”

桑托斯也发布了一段库蒂尼奥抵达的视频，画面显示他步入更衣室，并受到了内马尔的欢迎。34岁的内马尔在视频中对库蒂尼奥说：“如果这是一场梦，我不想醒来。”

库蒂尼奥上一次代表巴西国家队出场是在2022年3月，而内马尔在巴西于7月世界杯出局后，宣布退出国家队。如今，这两名巴西前国脚都已进入职业生涯后期，并以另一种方式在桑托斯重聚。