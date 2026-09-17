（伦敦路透电）红牛车队的四届一级方程式（F1）世界冠军马克斯·维斯塔潘（Max Verstappen）在星期三（9月16日）举办的一场“马克斯对决100人”（Max vs 100）电视直播卡丁车趣味表演赛中，仅用时35分钟、历经13圈便将前方100名参赛选手全部超越。

主办方原本在改建后的英国银石卡丁车赛道上为这名荷兰车手预留最多30圈、75分钟的时间，让他从队尾一路向前追赶，但现年28岁的维斯塔潘所用的时间竟然少于预期超过一半。

在极度混乱的首圈比赛中，维斯塔潘便一口气超越并淘汰60多名对手。参赛阵容包括网红、名流及红牛旗下运动员，其中经常报道维斯塔潘赛事的荷兰F1记者马滕斯（Martens）从杆位发车，并成为全场最后一名被维斯塔潘超越的车手。

拥有71座F1分站冠军的维斯塔潘开玩笑说：“我觉得这是目前为止最棒的冠军。

“我的第一圈简直不可思议，当时发生太多状况，有几辆车卡在一起，但我总是能切到另一侧，所以完全没有卡住。”

本次活动通过Disney+平台上的ESPN频道进行全球现场直播。

在本赛季的F1赛场上，维斯塔潘尚未拿过分站冠军，目前在由马赛地车手主导的积分榜上暂列第六。在前一轮的西班牙大奖赛中，他排在马赛地20岁意大利车手安东内利（Antonelli）之后收获亚军。

维斯塔潘打趣说：“这是我今年的第一场胜利，所以我就笑纳了。”