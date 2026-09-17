（名古屋路透电） 随着热带风暴“杜鹃”可能升级为台风，并在下星期一（9月21日）正面袭击爱知一名古屋沿海地区，爱知一名古屋亚运会组委会正积极筹备，以应对赛事开幕最初几天可能出现的恶劣天气干扰。

第20届亚运会将于星期六（19日）举行开幕式，但包括足球、篮球和排球在内的部分赛事已在当地提前开打。

截至星期四（17日）新加坡时间早上11时，位于日本太平洋沿岸的热带风暴“杜鹃”，正向西北方向朝名古屋所在的日本中部地区逼近。这个风暴的最大持续风速达每小时90公里，阵风风速高达每小时126公里。

上周，倾盆大雨袭击名古屋及周边地区，导致学校停课、列车服务中断，并迫使数百名参赛运动员从住宿区紧急撤离。

日本亚运代表团团长兼日本奥林匹克委员会高级常务理事井上康生，在星期四的新闻发布会上回应天气威胁时说：“由于豪雨和恶劣天气，部分比赛项目已经遭遇延误或推迟，9月21日还存在台风逼近的可能性。”

井上康生对记者说：“在这种情况下，我们正在日本奥委会内部召开密集会议，以确保做好充分准备，并有能力对这些状况作出妥善应对。”