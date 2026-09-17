（伦敦路透电）世界一级方程式赛车（F1）与国际汽联（FIA）星期三（9月16日）公布2027赛季共24站的赛历。其中，今年将首次举办冲刺赛的新加坡站下赛季将不设此环节，而赛道狭窄且多弯的摩纳哥将首次承办冲刺赛。

新赛季的冲刺赛将从今年的六站增加到创纪录的10站，其中包括定于明年3月举行的巴林揭幕战。第二站则是3月21日举行的沙特阿拉伯大奖赛。

此外，葡萄牙（6月20日）和土耳其（10月3日）重新回到赛历中，而在赞德福特的荷兰大奖赛和巴塞罗那大奖赛则被取消。

尽管海湾地区的四站比赛在赛历上并未注明有变数的星号，但只要该地区的冲突持续，这些比赛就依然存在不确定性。沙特吉达今年的比赛已被取消，而巴林大奖赛也已被重新安排在下个月于马来西亚雪邦（Sepang）赛道举行。

增设冲刺赛 摩纳哥周末迎两场排位赛

摩纳哥被纳入冲刺赛版图出乎了不少车迷的意料，因为在这条狭窄街道赛道上，超车几乎是不可能完成的任务。

在以往，排位赛通常是摩纳哥大奖赛周末最激动人心的时刻，正赛往往演变成“车队巡游”，车手几乎都是凭借杆位夺冠。不过F1官方强调，在引入冲刺赛后，观众在观赏星期天（正赛）的压轴大战之余，还能在三天内欣赏到两场排位赛。

用星期五的冲刺排位赛取代星期五的第二节自由练习赛，会增加首日比赛的刺激性，但这也意味着车手在这条极不易容错的街道赛道上，适应和备战的时间将大大缩减。

在星期六举行的冲刺赛中夺冠的车手可获得8个积分。这意味着，如果一名车手包揽冲刺赛和正赛双料冠军，他最多可在一个周末拿足33分，而非平时的25分。

冲刺赛提升关注度 F1决定增加数量

今年的2026赛季共设有六站冲刺赛，是迄今为止最多的一次。但F1首席执行官多梅尼卡利（Domenicali）今年8月指出，由于自2021年引入该赛制以来，渴望承办冲刺赛的赛道数量激增，因此官方决定增加冲刺赛的站数。

F1公布的数据显示，冲刺赛周末的总收视率比普通大奖赛周末高出12%，其中排位赛受车迷欢迎的程度是自由练习赛的三倍。

除了摩纳哥之外，巴林、澳大利亚、日本，以及阿布扎比都将首次承办冲刺赛。保留冲刺赛的五站比赛则是加拿大、英国、意大利、巴西和卡塔尔。

这也意味着，2027赛季前四站中有三站，以及后四站中有三站都将是冲刺赛周末。

多梅尼卡利说：“我们非常高兴葡萄牙和土耳其重返锦标赛，并将冲刺赛扩大到10场。这将为车迷带来更激烈的对决、更多的戏剧性，以及轮对轮的贴身肉搏，而这正是这项运动的魅力所在。”

下赛季共有三个三连战

在新赛季的赛程安排中，澳大利亚（4月4日）、日本（4月11日）和中国站（4月18日）将构成连续三周作赛的“三连战”。

阿塞拜疆、土耳其和新加坡（10月10日）将组成另一个“三连战”。随后的美国奥斯汀、墨西哥和巴西则是下赛季的第三个“三连战”。

下个赛季的收官时间预计将比今年更晚，最后两站均是冲刺赛周末，分别是卡塔尔站（12月5日）和阿布扎比站（12月12日）。今年的收官战原定于12月6日在阿布扎比举行，但也有可能被重新安排在意大利的伊莫拉赛道。