亚冠二级联赛星期四（9月17日）晚上在惹兰勿刹体育场进行，刚换帅的新加坡超级联赛卫冕冠军狮城水手（Lion City Sailors）在主场以1比1战平泰国代表巴吞联（Pathum United），无缘打响小组首炮。

本届赛会共有32支球队参赛，分成八组进行小组赛，各组前两名晋级16强。新加坡由上季新超联赛前二的球队出战，其中狮城水手与泰国巴吞联、香港球会大埔，以及澳大利亚的阿德莱德联队（Adelaide United）同组。

两队开赛后互有攻守，狮城水手第24分钟获得自由球并开到禁区内，巴吞联守将尼科利（Nikolic）解围失误送出乌龙大礼，以0比1落后。

巴吞联球员（蓝衣）解围失误顶进自家龙门，让狮城水手笑纳乌龙大礼。（郑一鸣摄）

双方接下来肢体接触越来越激烈，狮城水手在三分钟内连吃两张黄卡，巴吞联则有一人因伤无法坚持而被换下，我国球队在半场守住一球的优势。

易边第51分钟，狮城水手禁区左侧出现真空地带，无人盯防的巴吞联前锋古斯塔夫森（Gustavsson）接获队友传球后，面对出击的门将，冷静地劲射破门，成功将比分扳成1比1。

巴吞联的古斯塔夫森（右）洞穿狮城水手球门，让两队重回同一起跑线。（郑一鸣摄）

狮城水手第59分钟换上伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）试图加强进攻，并在第75分钟博得犯规获得的定位球机会，但法国籍中场哈格（Haag）主射稍稍偏出，错失重新领先的机会。

第85分钟，狮城水手连续换上沙瓦（Shawal Anuar）、莱汉·斯图尔特（Ryhan Stewart），以及仲村京雅，想要放手一搏。然而，狮城水手在剩余的时间始终未能再次突破巴吞联的防守，只好满足于1比1的和局。

同一时间进行的另一场小组赛中，阿德莱德联队以3比0战胜大埔后，成功跃升F组领头羊；狮城水手则与巴吞联同积一分，并列第二。

G组的我国球队淡滨尼流浪者则迎来一场硬仗，最终在客场以1比2惜败给上海申花，排名小组第三。

接手狮城水手两天 新帅：还需时间磨合

这是狮城水手新帅马克·杰克逊（Mark Jackson）的首秀，他复盘球队表现时说：“我接手球队才两天。在这两天里，我们尝试落实很多东西。我对球员们过去两天的表现感到非常自豪，尤其是他们吸收战术信息的速度。”

对于球队多次错失进球良机，他说：“我们上场就是为了力争胜利，这就是球队的初衷和战术部署。我们当然希望成为一支积极主动、创造大量机会并能多进球的球队，这是我们的目标，也是我的追求，但还需要一些时间。”

询及球队距离踢出自己想要的风格相差多远，他直言：“也许距离我理想中的踢法还有30%到40%的差距，但我看到这支球队具备很高的素质，也看到许多球员有能力踢出我们想要的足球风格。我们拥有技术出色的球员，所以我们要善加利用这一点。”