（考文垂综合电）在星期六（9月19日）英超联赛客场挑战诺丁汉森林（Nottingham Forest）前夕，考文垂（Coventry）主帅兰帕德（Lampard）呼吁麾下球员保持积极心态。

考文垂本赛季开局至今，在四场英超顶级联赛中吞下全败战绩且一球未进；同时，他们还在星期三（16日）的英格兰联赛杯中不敌阿斯顿维拉（Aston Villa）惨遭淘汰。

兰帕德在赛前记者会上说：“我们必须保持积极，因为这就是足球。在此之前，我们很幸运能在这里赢下很多比赛。

“当无法赢球时，情况就会变得艰难——这也让大家的工作变得更加不容易，因为胜利才是我们站在这里的意义和奋斗的目标。感觉沮丧是人类的本能，但我们必须专注于当前的工作，继续寻求提升并争取好结果。”

在前往城市球场客战森林前夕，兰帕德正面临严重的排兵布阵难题。球队主力前锋阿沃尼伊（Awoniyi）遭到禁赛，后卫阿曼达（Amenda）则因小腿受伤而缺阵。

鉴于多名经验丰富的球员仍需要好几个星期的时间才能恢复竞技状态，兰帕德将即将到来的国际比赛日视为帮助球队重整旗鼓、全面恢复状态的重要契机。

兰帕德表明，球队已在国际比赛日期间安排了一场封闭友谊赛，并补充道：“我们会合理调控球员的体能，我认为利用这段时间帮助球员找回状态对我们而言是一件好事。”