（马德里电）皇家马德里（Real Madrid）法国前锋姆巴佩（Mbappe）日前接受西班牙媒体专访时，解释了自己选择披上白衣战袍的决定，并直言加盟皇马是实现足坛“名垂青史”的必经之路。

姆巴佩在专访中说：“我认为，如果你想在足球历史长河中留名，你就必须经过皇家马德里这一站。”

目前已在皇马效力两个半赛季的姆巴佩，特别强调了球会主席佩雷斯（Perez）在他签约过程中扮演的关键角色。他透露，在自己正式加盟之前，两人已保持了长达10年的密切联系。

姆巴佩说：“他总是告诉我，总有一天我会为皇马效力，如今我站在这里，而且感到非常开心。因此我必须感谢他为我所做和正在做的一切，他是世界上最出色的球会主席。”

此外，姆巴佩还在专访中盛赞了现任主帅莫里尼奥（Mourinho），并形容他是自己在足球界遇到过的“最聪明的人之一”。同时，他也为自己在本赛季接下来的赛程中设立了个人目标：将金球奖带回伯纳乌球场。

他说：“作为皇马一员，意味着你要去争夺每一座奖杯。金球奖也是一座奖杯，我会全力以赴去争取把它带回皇马。”

当被问及对死敌巴塞罗那（Barcelona）本赛季西甲六场全胜开局的看法时，姆巴佩承认，在经历了一个颗粒无收的赛季后，皇马近期确实展现出了一定的脆弱性。

“我不喜欢谈论其他球队，因为我不在那里，不知道他们在做什么。他们确实赢下了比赛，但现在只是赛季初期。”