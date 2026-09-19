为庆祝2026年爱知—名古屋亚运会星期六（9月19日）正式开幕，东京都厅舍当天晚上亮起代表亚运会会徽的四种颜色灯光，为东京增添亚运氛围。

东京都厅舍的常设大型灯光表演名为“Tokyo Night & Light”，是一项获得健力士世界纪录认证的巨型建筑投影映射项目。亚运会期间，东京都厅舍也将配合赛事亮起四种代表亚运会会徽的灯光，9月份的亮灯时间为晚上8时至9时，10月份则为傍晚5时30分至晚上8时。

除了东京都厅舍，东京水上运动中心和驹泽奥林匹克公园纪念塔也将参与亚运灯光活动。东京水上运动中心将从日落亮灯至晚上8时；驹泽奥林匹克公园纪念塔则从下星期二（22日）傍晚5时30分亮灯至晚上9时。

另一方面，东京都政府体育振兴本部星期六晚间宣布，由于台风接近，预计东京将出现大雨，原定于9月21日在JRA马事公苑举行的马术比赛顺延一天，改于9月22日进行。

东京都厅舍下星期一（21日）也将举行游泳决赛公众观赛活动，地点为45楼展望台。虽然展望台的申请已经截止，但为让更多公众参与，当局当天将增设大厅作为活动场地，公众无需事先登记即可自由入场。

不过，主办方也提醒，若受到台风、地震或其他不可抗力因素影响，活动可能取消或调整。