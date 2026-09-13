“海鸥”布赖顿（Brighton）在星期六（9月19日）爆出大冷门，在主场以3比0大胜英超卫冕冠军“炮兵”阿申纳（Arsenal），将后者拉下领跑位置的同时飞升至积分榜第三。

赛前阿申纳在新赛季头四战中取得全胜成为领头羊，可谓势不可挡，但来到客场的炮兵却遭到当头一棒。

第31分钟，格罗斯（Gross）找到机会起脚怒射，球越过了炮兵守门员拉亚（Raya）奋力伸出的双手，击中立柱后弹入网窝。

仅仅14分钟后，喜出望外的海鸥主场球迷陷入了狂欢。阿申纳前锋萨卡（Saka）的射门被扑出后，海鸥立刻发起反击，刚为格罗斯送出助攻的科斯图拉斯（Kostoulas）找到空档大力低射破网，助主队在半场收下2比0的领先。

易边再战，布赖顿趁势追击，在第57分钟由首次迎来英超首发的安德烈斯（Chema Andres）在完全无人盯防的情况下头槌破门，彻底终结比赛悬念。

在客场已被蹂躏得体无完肤的炮兵尝试做出换人调整，但没有扭转场上劣势，只能吞下赛季首败。

Lift off for Chema Andres at Albion! ✨ pic.twitter.com/I5FBEriEFl — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 19, 2026

纽卡斯尔送赫尔市赛季首败

同时进行的另一场比赛中，纽卡斯尔（Newcastle）凭借早早取得的两球领先，在主场以2比1击败升班马赫尔市（Hull City）。

虽然时隔10年才回归英超，但赫尔市毫不怯场。他们在揭幕战以2比0爆冷击败曼联（Manchester United），上轮还战平切尔西（Chelsea），赛前四轮不败。

但一开场，纽卡斯尔就迎来了梦幻开局。威洛克（Willock）的射门虽被伊根（Egan）封堵，但赫尔市的防线未能及时将球解围。巴恩斯（Barnes）迅速得球并传回给威洛克，后者迎球起脚怒射，球直挂球门下角，开场仅三分钟就实现破门。

仅仅四分钟后，霍尔（Hall）成功断球拉开进攻序幕，随后与巴恩斯踢出一次精妙的撞墙配合，紧接着顺势起脚推射，主队瞬间取得两球优势。

赫尔市虽然在第67分钟由穆罕默德—阿里·肖（Mohamed-Ali Cho）扳回一城，但没能如愿再入一球，也吞下赛季首败。