（布赖顿法新电）英超卫冕冠军阿申纳（Arsenal）星期六（9月19日）客场0比3不敌布赖顿（Brighton）吞下本赛季首场败仗后，主教练阿特塔（Arteta）说，这场失利给球队上了“深刻的一课”。

布赖顿在阿美斯球场从比赛一开场便占据主导地位，上半场凭借格罗斯（Gross）和科斯图拉斯（Kostoulas）的进球，洞穿“炮兵”阿申纳平日坚如磐石的防线；下半场开局阶段，安德烈斯（Andres）利用角球机会高高跃起头球破门，帮助布赖顿锁定胜局。这也是炮兵三年多来首次在比赛中净负超过两球。

阿特塔赛后受访时说：“极度失望。首先，我认为我们必须祝贺布赖顿获胜，他们配得上这场胜利，他们是表现更好的一方。在我们这边，有某些你在足球中——特别是在英超联赛中——必须达成的基本要素，而我们今天的表现离这些要求差得很远。”

在上一赛季打破长达22年的等待、重新捧起英格兰顶级联赛冠军奖杯后，炮兵曾被外界普遍看好具备卫冕实力。在本场比赛之前，阿申纳在开局阶段展现出凶猛的势头，在各项赛事中豪取七连胜。

阿特塔：这是深刻的一堂课

不过阿特塔说，在为期三周的国际比赛日到来之前，这场失利及时提醒全队，本赛季的竞争将会多么艰难。“这对我们来说是深刻的一课，但这不会抹杀这支球队和队员们在世界杯归来后的六七周里所做的一切。在18名国脚归队的情况下，我们所做的一切、我们的竞争方式，以及赢下的比赛数量都是非凡的。

“但这也是给所有人上的深刻一课，让我们明白要在这种水平的比赛中赢球究竟需要付出什么。”

布赖顿进球功臣安德烈斯则说：“这对我们来说是一场完美的表现，全队发挥极其出色，我们展现出的比赛强度正是战胜这样一支强队所必需的。

“这是我在英超联赛中的首个进球，也是比赛中的关键时刻，帮助我们将比分扩大到3比0。面对阿申纳这样拥有高水平球员的球队，你不能说胜负已定，但全队始终保持着争取胜利的势头。”