（诺丁汉综合电）英超升班马考文垂（Coventry）在新加坡时间星期天（9月20日）的联赛终于取胜，以1比0客场击败诺丁汉森林（Nottingham Forest），取得新赛季首胜、也是25年来首场英超胜利。

考文垂上赛季赢得英冠冠军后升入英超，但开季便遭遇艰难赛程，包括客场挑战阿申纳（Arsenal）和曼市（Manchester City），让这支升班马深刻感受到英超的竞争强度。上周主场以0比5惨败给布赖顿（Brighton）后，考文垂开季四场全败，不但一分未得，也一球未进，敲响警钟。

不过来到此役，考文垂门将拉什沃思（Rushworth）第55分钟送出一记长传，左翼达席尔瓦（Dasilva）巧妙停球后内切破门，为客队攻入赛季首球。

比赛末段，主队球员热苏斯（Igor Jesus）一度为森林扳平比分，但裁判认定他绊到了考文垂中场伊伦凯伊（Yirenkyi）的脚，导致后者失去平衡。经过录像助理裁判（VAR）检查后，进球被判无效，考文垂最终收获三分。

谈到这场胜利，考文垂主帅兰帕德（Lampard）说：“感觉太棒了，真的太令人兴奋。球员们为此付出了很多努力。我们前四场比赛都以不同方式输掉，很容易产生消极情绪，会想‘进球在哪里？胜利什么时候才会来？’”

这名英格兰传奇球星补充道：“球员们值得这场胜利。对一些球员来说，这非常重要，因为对很多人而言，这是他们首次参加英超，他们需要感受到自己属于这里。”

考文垂上一次在英超取胜是在2001年4月，当时他们击败桑德兰（Sunderland）。但几场比赛后，考文垂便降级，结束了长达34年的顶级联赛征程。

在随后的动荡岁月中，这家俱乐部甚至一度跌入第四级别联赛。不过，终场哨响后，球迷们陷入疯狂庆祝，过去的失意似乎都已被抛诸脑后。

兰帕德：英超很残酷 球队必须保持冷静

球员时代曾随切尔西（Chelsea）三度夺得英超冠军的兰帕德说：“我们必须保持冷静，因为这只是一场胜利，而我们已经感受到这项联赛有多么残酷。”

久违的胜利让考文垂主帅兰帕德（图）十分激动。他表示，这次赢球只是一个起点。（路透社）

“从纸面实力来看，我们面对了两场最艰难的比赛，可能就是曼市和阿申纳，但这并不重要。”

他补充道：“原本踢完四场比赛后，我们的积分仍然是零，这让人很难受。所以现在进入（国际比赛）休战期，当然对所有人来说都是好事，大家可以休息一下，也能带着好的心情迎接接下来的比赛……这只是一个起点，所以他们可以利用好这段时间。”

赢球后，考文垂的战绩来到一胜四负，仍然陷入降级区，目前与降级区外少赛一场的水晶宫（Crystal Palace）和伯恩茅斯（Bournemouth）同分，依然面临不小考验。