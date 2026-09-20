（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）延续糟糕的开局，在星期六（9月19日）主场以2比3输给阿斯顿维拉（Aston Villa）后，英超开季已连续五轮不胜。主帅德泽尔比（De Zerbi）严厉批评表现不佳的球队，并对球队表现感到“非常失望、难过和沮丧”。

比赛结束后，德泽尔比径直走进球员通道，但再次听到球迷的嘘声。在为期三周的国际比赛日休战前，热刺依旧未尝新季英超胜绩，目前仅积两分深陷降级区。

德泽尔比批评球队的心态，同时也对球员的身体状况提出质疑。他还认为，替补登场的库杜斯（Kudus）打乱了球队的平衡。

德泽尔比说：“我们不能以这样的方式输掉比赛，也不能让对手打进第二个球。我们不能因为正在落后就失去平衡。

“第51分钟，我和我们的四名前锋谈过，要求他们动动脑子。整个下半场，我都在提醒大家保持冷静。但第二个丢球实在令人难以置信。”

热刺虽然在本场打破新季英超进球荒，但依然没能捍卫主场，让主帅德泽尔比（左）非常沮丧。（路透社）

德泽尔比：队员出现精力不集中情况

比赛下半场，维拉的日本籍门将铃木彩艳送出高质量长传，策动进攻并帮助队友进球。德泽尔比说，球队赛前已经针对这名门将的长传进行了部署，但球员在比赛中却出现注意力不集中的情况。

日本国脚铃木彩艳（图）的长传功夫了得，此役就是他的长传撕裂了热刺防线，间接助攻队友进球。（路透社）

他说：“我们知道，阿斯顿维拉本赛季的长传次数比上赛季多了86%，我们也在很多次会议中讨论过这个问题。

“现在，我们必须解释为什么又出现了类似主场对纽卡斯尔（Newcastle）那场比赛的情况。当时我们上半场踢得很好，比赛进行到第60分钟时也还不错，但随后我们又输掉了比赛。”

随着球员如今陆续返回国家队报到，德泽尔比说，他没有在球员离队前特别交代什么。

他说：“我没有和球员说什么，因为我不想说任何事情。入选国家队的球员必须去比赛、训练。当然，我们必须更加努力，因为我不喜欢球队这场比赛最后阶段的表现。

“我们不能说一切都很糟糕，但这样的表现还不够。”

维拉取赛季首胜 埃梅里：要建立信心

而对于维拉主帅埃梅里（Emery）而言，球队取得本赛季首场英超胜利，也让球员再次看到维拉近年来取得成功所依赖的比赛方式。

埃梅里说：“球员们表现很好，因为他们相信自己……我们需要打造一支能够以这种方式踢球的球队，在对手进攻时展现韧性、带着激情进行防守。我们需要后卫，需要门将，也需要每一名球员都朝着这个方向全力投入。

“我们首先需要建立强大的信心，然后才能尝试按照我们的体系和能力踢球。这就是我们所说的竞争方式。”